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Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ

Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ - 25.02.2025, ПРАЙМ

Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ

Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщает британская газета Daily Telegraph. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:11+0300

2025-02-25T09:11+0300

2025-02-25T09:12+0300

вооружения

франция

германия

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщает британская газета Daily Telegraph. Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите. Сенатор Алексей Пушков назвал его предложение обсудить ядерную защиту Европы безумием. "Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы… Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента", - передает издание. Однако отмечается, что, по данным источников, официальный запрос скорее всего будет сделан только в случае вывода американцами своих сил ядерного сдерживания из ФРГ. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

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франция, германия