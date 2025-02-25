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Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ
Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ - 25.02.2025, ПРАЙМ
Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ
Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщает британская газета Daily Telegraph. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:11+0300
2025-02-25T09:12+0300
вооружения
франция
германия
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщает британская газета Daily Telegraph. Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите. Сенатор Алексей Пушков назвал его предложение обсудить ядерную защиту Европы безумием. "Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы… Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента", - передает издание. Однако отмечается, что, по данным источников, официальный запрос скорее всего будет сделан только в случае вывода американцами своих сил ядерного сдерживания из ФРГ. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
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франция, германия
Вооружения, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
09:11 25.02.2025 (обновлено: 09:12 25.02.2025)
 
Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, пишут СМИ

Daily Telegraph: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщает британская газета Daily Telegraph.
Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите. Сенатор Алексей Пушков назвал его предложение обсудить ядерную защиту Европы безумием.
"Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы… Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента", - передает издание. Однако отмечается, что, по данным источников, официальный запрос скорее всего будет сделан только в случае вывода американцами своих сил ядерного сдерживания из ФРГ.
По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции.
Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
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