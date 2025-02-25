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Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов
Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов
Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:09+0300
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ТОКИО, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии
"Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства.
Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.
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мировая экономика, россия, япония, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США, КИТАЙ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов
Правительство Японии не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов
ТОКИО, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии
"Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства.
Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.