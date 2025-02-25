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Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов
Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов
Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:09+0300
2025-02-25T05:09+0300
экономика
мировая экономика
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ТОКИО, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии "Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства. Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.
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мировая экономика, россия, япония, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США, КИТАЙ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
05:09 25.02.2025
 
Япония не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов

Правительство Японии не будет комментировать слова Путина о сокращении оборонных расходов

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ТОКИО, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии
"Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства.
Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЯПОНИЯСШАКИТАЙВладимир ПутинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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