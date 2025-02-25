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Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ"
Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ" - 25.02.2025, ПРАЙМ
Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ"
Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T23:24+0300
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экономика
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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный порядок вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию", сообщил РИА Новости один из авторов документа, сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Это первый этап поправок в закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", его главная задача - упростить таможенные процедуры при вывозе калининградских товаров в "большую" Россию", - сказал агентству политик. По словам законодателя, сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, "в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учетом рисков". Также по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик. "Планирую принять активное участие в ее работе", - сказал Шендерюк-Жидков. "Критерии принятия решений о "глубине" осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.
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калининград, госдума
Экономика, КАЛИНИНГРАД, Госдума
Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ"
В ГД вносят проект об упрощенном порядке вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию"
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный порядок вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию", сообщил РИА Новости один из авторов документа, сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
"Это первый этап поправок в закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", его главная задача - упростить таможенные процедуры при вывозе калининградских товаров в "большую" Россию", - сказал агентству политик.
По словам законодателя, сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, "в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учетом рисков".
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Также по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик.
"Планирую принять активное участие в ее работе", - сказал Шендерюк-Жидков.
"Критерии принятия решений о "глубине" осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.