https://1prime.ru/20250225/kaliningrad-855252107.html

Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ"

Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ" - 25.02.2025, ПРАЙМ

Внесен проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда в "большую РФ"

Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T23:24+0300

2025-02-25T23:24+0300

2025-02-25T23:24+0300

экономика

калининград

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f688202a7bc6878d74db0c284d74fb13.jpg

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный порядок вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию", сообщил РИА Новости один из авторов документа, сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Это первый этап поправок в закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", его главная задача - упростить таможенные процедуры при вывозе калининградских товаров в "большую" Россию", - сказал агентству политик. По словам законодателя, сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, "в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учетом рисков". Также по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик. "Планирую принять активное участие в ее работе", - сказал Шендерюк-Жидков. "Критерии принятия решений о "глубине" осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20250218/otsoedinenie-855042443.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калининград, госдума