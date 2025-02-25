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Новак обсудил с премьером Казахстана ряд энергетических проектов

Новак обсудил с премьером Казахстана ряд энергетических проектов - 25.02.2025, ПРАЙМ

Новак обсудил с премьером Казахстана ряд энергетических проектов

Заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудил с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым вопросы строительства трех ТЭЦ и модернизацию... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T14:11+0300

2025-02-25T14:11+0300

2025-02-25T14:11+0300

энергетика

александр новак

россия

казахстан

тэц

грэс

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АСТАНА, 25 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудил с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым вопросы строительства трех ТЭЦ и модернизацию Экибастузской ГРЭС, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского кабмина. "Обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, модернизации 3-го и 4-го блоков Экибастузской ГРЭС-2 и другие важные направления сотрудничества", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в энергетической, нефтяной, газовой и инфраструктурной сферах. Казахстан и Россия в 2024 подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики - Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "Интер РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".

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александр новак, россия, казахстан, тэц, грэс