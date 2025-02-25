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Евро дорожает к доллару - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/kurs-855226493.html
Евро дорожает к доллару
Евро дорожает к доллару - 25.02.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару
Стоимость евро к доллару во вторник утром растет перед публикацией окончательных данных по ВВП за четвертый квартал в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:47+0300
2025-02-25T09:48+0300
экономика
рынки
германия
сша
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник утром растет перед публикацией окончательных данных по ВВП за четвертый квартал в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.35 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0477 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 149,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,07%, до 106,6 пункта. Аналитики ждут, что ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале прошлого года сократился на 0,2% в квартальном выражении. Данные по экономическому состоянию страны будут опубликованы позднее во вторник Федеральным статистическим бюро страны (Destatis).
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рынки, германия, сша
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, США
09:47 25.02.2025 (обновлено: 09:48 25.02.2025)
 
Евро дорожает к доллару

Курс евро к доллару растет в преддверии данных по ВВП в Германии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник утром растет перед публикацией окончательных данных по ВВП за четвертый квартал в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.35 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0477 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене поднимался до 149,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,07%, до 106,6 пункта.
Аналитики ждут, что ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале прошлого года сократился на 0,2% в квартальном выражении. Данные по экономическому состоянию страны будут опубликованы позднее во вторник Федеральным статистическим бюро страны (Destatis).
Денежные купюры. Доллары США. Евро - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне
Вчера, 09:04
 
ЭкономикаРынкиГЕРМАНИЯСША
 
 
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