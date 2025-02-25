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Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана - 25.02.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана
Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:17+0300
2025-02-25T16:17+0300
экономика
россия
иран
сергей лавров
мид
тегеран
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ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам министра, ожидается вступление в силу межправительственного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, что поспособствует развитию торговли с соседними иранскими странами.Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в рамках встречи со своим иранским коллегой.Лавров также отметил, что Россия и Иран считают неприемлемым применение односторонних экономических санкций и будут работать над минимизацией негативного влияния этих ограничений на их экономики.
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россия, иран, сергей лавров, мид, тегеран
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Сергей Лавров, МИД, Тегеран
16:17 25.02.2025
 
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана

Лавров: торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику

© МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СМИД ОБСЕ
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ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам министра, ожидается вступление в силу межправительственного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, что поспособствует развитию торговли с соседними иранскими странами.
Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в рамках встречи со своим иранским коллегой.
Лавров также отметил, что Россия и Иран считают неприемлемым применение односторонних экономических санкций и будут работать над минимизацией негативного влияния этих ограничений на их экономики.
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ЭкономикаРОССИЯИРАНСергей ЛавровМИДТегеран
 
 
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