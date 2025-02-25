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Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана

Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана - 25.02.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана

Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 25.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

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ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам министра, ожидается вступление в силу межправительственного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, что поспособствует развитию торговли с соседними иранскими странами.Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в рамках встречи со своим иранским коллегой.Лавров также отметил, что Россия и Иран считают неприемлемым применение односторонних экономических санкций и будут работать над минимизацией негативного влияния этих ограничений на их экономики.

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россия, иран, сергей лавров, мид, тегеран