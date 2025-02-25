https://1prime.ru/20250225/lavrov-855242641.html
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана - 25.02.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана
Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:17+0300
2025-02-25T16:17+0300
2025-02-25T16:17+0300
экономика
россия
иран
сергей лавров
мид
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375329_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78d6a1921d7aa90ee1e18a1dd71029ae.jpg
ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам министра, ожидается вступление в силу межправительственного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, что поспособствует развитию торговли с соседними иранскими странами.Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в рамках встречи со своим иранским коллегой.Лавров также отметил, что Россия и Иран считают неприемлемым применение односторонних экономических санкций и будут работать над минимизацией негативного влияния этих ограничений на их экономики.
https://1prime.ru/20250117/gazoprovod-854292393.html
иран
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375329_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_d7f8e55a40c765f18d659b40cc41ad93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сергей лавров, мид, тегеран
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Сергей Лавров, МИД, Тегеран
Лавров заявил о позитивной динамике в торговле России и Ирана
Лавров: торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику
ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам министра, ожидается вступление в силу межправительственного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, что поспособствует развитию торговли с соседними иранскими странами.
Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в рамках встречи со своим иранским коллегой.
Лавров также отметил, что Россия и Иран считают неприемлемым применение односторонних экономических санкций и будут работать над минимизацией негативного влияния этих ограничений на их экономики.
В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран