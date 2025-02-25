https://1prime.ru/20250225/lavrov-855243737.html
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг" - 25.02.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"
Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:33+0300
2025-02-25T16:33+0300
2025-02-25T16:33+0300
экономика
сергей лавров
иран
россия
мтк "север-юг"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg
ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки. "Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250130/razvitie-854556279.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_347dbdd88a9f27a0092fbf9a3d01658b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, иран, россия, мтк "север-юг"
Экономика, Сергей Лавров, ИРАН, РОССИЯ, МТК "Север-Юг"
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"
Лавров: РФ выделит кредит на строительство ветки "Решт-Астара" в рамках МТК "Север-Юг"
ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки.
"Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг
Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.