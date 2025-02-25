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Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг" - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг" - 25.02.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"
Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:33+0300
2025-02-25T16:33+0300
экономика
сергей лавров
иран
россия
мтк "север-юг"
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ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки. "Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
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сергей лавров, иран, россия, мтк "север-юг"
Экономика, Сергей Лавров, ИРАН, РОССИЯ, МТК "Север-Юг"
16:33 25.02.2025
 
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"

Лавров: РФ выделит кредит на строительство ветки "Решт-Астара" в рамках МТК "Север-Юг"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки.
"Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
МТК Север-юг
Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг
30 января, 13:40
Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаСергей ЛавровИРАНРОССИЯМТК "Север-Юг"
 
 
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