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Лавров прибыл в Катар - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров прибыл в Катар
Лавров прибыл в Катар - 25.02.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Катар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T21:21+0300
2025-02-25T21:21+0300
россия
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ДОХА, 25 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Перед Дохой Лавров посетил Турцию и Иран, где провел двусторонние переговоры со своими коллегами, в том числе по ситуации в Сирии. Все три страны участвовали в "астанинском формате" и регулярно совместно участвовали во встречах по сирийскому урегулированию. В последний раз Россия, Иран и Турция собирались вместе перед сменой власти в Дамаске - министерская встреча проходила в Катаре в декабре. Катар также является площадкой сразу нескольких процессов: он вместе с Египтом участвует в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Газе, по которой между движением ХАМАС и Израилем 19 января было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сейчас планируется начать второй этап переговоров. Еще один процесс, в котором Катар осуществляет посреднические усилия – это гуманитарный трек, касающийся России и Украины. Доха помогает воссоединению детей со своими семьями.
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россия
РОССИЯ
21:21 25.02.2025
 
Лавров прибыл в Катар

Лавров прибыл с визитом в Катар

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ДОХА, 25 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Перед Дохой Лавров посетил Турцию и Иран, где провел двусторонние переговоры со своими коллегами, в том числе по ситуации в Сирии. Все три страны участвовали в "астанинском формате" и регулярно совместно участвовали во встречах по сирийскому урегулированию. В последний раз Россия, Иран и Турция собирались вместе перед сменой власти в Дамаске - министерская встреча проходила в Катаре в декабре.
Катар также является площадкой сразу нескольких процессов: он вместе с Египтом участвует в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Газе, по которой между движением ХАМАС и Израилем 19 января было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сейчас планируется начать второй этап переговоров.
Еще один процесс, в котором Катар осуществляет посреднические усилия – это гуманитарный трек, касающийся России и Украины. Доха помогает воссоединению детей со своими семьями.
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