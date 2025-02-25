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Макрон назвал сроки достижения перемирия на Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Макрон назвал сроки достижения перемирия на Украине
Макрон назвал сроки достижения перемирия на Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
Макрон назвал сроки достижения перемирия на Украине
Меняется источник (2 абзац), добавлены подробности (3 абзац) | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T03:15+0300
2025-02-25T03:15+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
украина
москва
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир путин
fox news
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Меняется источник (2 абзац), добавлены подробности (3 абзац) МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель. "Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель", - заявил Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News. По его мнению, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа "меняются правила игры", поскольку тот "обладает сдерживающим потенциалом" для возобновления взаимодействия с Россией. Французский лидер добавил, что его беспокоит необходимость действовать "быстро", и подчеркнул, что нужно перемирие, которое можно было бы "проверять", а также "полноценные переговоры". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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общество , мировая экономика, сша, украина, москва, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, fox news
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News
03:15 25.02.2025
 
Макрон назвал сроки достижения перемирия на Украине

Макрон: перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель

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Меняется источник (2 абзац), добавлены подробности (3 абзац)
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель.
"Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель", - заявил Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.
По его мнению, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа "меняются правила игры", поскольку тот "обладает сдерживающим потенциалом" для возобновления взаимодействия с Россией. Французский лидер добавил, что его беспокоит необходимость действовать "быстро", и подчеркнул, что нужно перемирие, которое можно было бы "проверять", а также "полноценные переговоры".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАМОСКВАЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ПутинFox News
 
 
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