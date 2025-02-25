https://1prime.ru/20250225/metally-855233543.html
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам
Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:33+0300
2025-02-25T12:33+0300
2025-02-25T12:36+0300
экономика
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что об это в рамках совещания по РЗМ говорил глава государства Владимир Путин. Российская сторона готова рассмотреть такого рода сотрудничества при наличии политической воли у американских коллег.Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.
https://1prime.ru/20250225/rusal-855224440.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea0b737ad55805d58ffa24c8f285a6c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам
Песков: США нужны редкоземельные металлы, РФ будет открыта для сотрудничества
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что об это в рамках совещания по РЗМ говорил глава государства Владимир Путин. Российская сторона готова рассмотреть такого рода сотрудничества при наличии политической воли у американских коллег.
Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.
Акции "Русала" в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина