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Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам

Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам - 25.02.2025, ПРАЙМ

Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам

Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:33+0300

2025-02-25T12:33+0300

2025-02-25T12:36+0300

экономика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что об это в рамках совещания по РЗМ говорил глава государства Владимир Путин. Российская сторона готова рассмотреть такого рода сотрудничества при наличии политической воли у американских коллег.Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.

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россия, сша, дмитрий песков