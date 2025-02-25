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Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам
Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:33+0300
2025-02-25T12:36+0300
экономика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что об это в рамках совещания по РЗМ говорил глава государства Владимир Путин. Российская сторона готова рассмотреть такого рода сотрудничества при наличии политической воли у американских коллег.Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.
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россия, сша, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
12:33 25.02.2025 (обновлено: 12:36 25.02.2025)
 
Песков оценил возможное сотрудничество с США по редкоземельным металлам

Песков: США нужны редкоземельные металлы, РФ будет открыта для сотрудничества

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимы редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что об это в рамках совещания по РЗМ говорил глава государства Владимир Путин. Российская сторона готова рассмотреть такого рода сотрудничества при наличии политической воли у американских коллег.
Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.
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ЭкономикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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