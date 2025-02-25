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Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин - 25.02.2025, ПРАЙМ
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин
Льготная ипотека под 2% в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Льготная ипотека под 2% в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует до конца 2026 года, срок аналогичной льготной ипотеки для жителей Белгородской области также продлен до конца 2026 года, сообщает Минфин РФ."Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации" теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам", - говорится в материалах на сайте министерства.Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, уточняется в материалах. "Программа действует до 31 декабря 2026 года", - отмечается на сайте."До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов", - говорится в материалах.Соответствующее решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.
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россия, минфин, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ипотека
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин
Минфин: жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Льготная ипотека под 2% в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует до конца 2026 года, срок аналогичной льготной ипотеки для жителей Белгородской области также продлен до конца 2026 года, сообщает Минфин РФ.
"Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации" теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам", - говорится в материалах на сайте министерства.
Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, уточняется в материалах. "Программа действует до 31 декабря 2026 года", - отмечается на сайте.
"До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов", - говорится в материалах.
Соответствующее решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.
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