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Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин

Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин - 25.02.2025, ПРАЙМ

Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин

Льготная ипотека под 2% в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T10:13+0300

2025-02-25T10:13+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Льготная ипотека под 2% в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует до конца 2026 года, срок аналогичной льготной ипотеки для жителей Белгородской области также продлен до конца 2026 года, сообщает Минфин РФ."Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации" теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам", - говорится в материалах на сайте министерства.Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, уточняется в материалах. "Программа действует до 31 декабря 2026 года", - отмечается на сайте."До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов", - говорится в материалах.Соответствующее решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

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россия, минфин, ипотека