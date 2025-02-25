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Минфин предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в ФНС - 25.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250225/minfin-855252588.html
Минфин предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в ФНС
Минфин предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в ФНС - 25.02.2025, ПРАЙМ
Минфин предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в ФНС
Минфин РФ предложил упростить иностранным компаниям процедуру постановки на учет в налоговом органе: организации не нужно самостоятельно предоставлять заявление | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T23:44+0300
2025-02-25T23:44+0300
экономика
фнс россии
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил упростить иностранным компаниям процедуру постановки на учет в налоговом органе: организации не нужно самостоятельно предоставлять заявление и другие необходимые документы в связи с открытием счета в российском банке. Разработанный министерством проект изменений в Налоговый кодекс (НК) опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент, согласно положению статьи 83 НК РФ ("Учет организаций и физических лиц"), постановка на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в российском банке осуществляется налоговым органом на основании соответствующего заявления, которое эта организация или российский банк представляет в налоговый орган. Как следует из статьи 84 НК ("Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций…"), если заявление о постановке на учет иностранной организации предоставляет российский банк, в котором открывается счет, то оно должно быть подано в электронной форме и заверено усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица этого банка. Так, изменения предлагаются в эти две статьи. Законопроект разработан "с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации", отмечается в пояснительной записке. "Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке", - уточняется в пояснительной записке. Как следует из текста проекта, предлагается, чтобы заявление иностранной организации о постановке на учет предоставлялось российским банком, в котором открывается счет. Заявление должно быть в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица этого банка. Налоговый орган, в свою очередь, обязан поставить иностранную организацию на учет в течение пяти дней со дня получения от российского банка такого заявления и в тот же срок направить банку соответствующее свидетельство в электронной форме. Предложение Минфина РФ об упрощении постановки на учет для иностранных компаний направлено на снижение административных барьеров и улучшение условий работы для иностранного бизнеса. Это может быть особенно актуально в условиях обсуждений о смягчении санкций. Упрощение налоговых процедур отвечает целям привлечения иностранных инвесторов и расширения экономического сотрудничества", - пояснила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.
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фнс россии, минфин рф
Экономика, ФНС России, Минфин РФ
23:44 25.02.2025
 
Минфин предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в ФНС

Минфин РФ предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в налоговом органе

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил упростить иностранным компаниям процедуру постановки на учет в налоговом органе: организации не нужно самостоятельно предоставлять заявление и другие необходимые документы в связи с открытием счета в российском банке.
Разработанный министерством проект изменений в Налоговый кодекс (НК) опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящий момент, согласно положению статьи 83 НК РФ ("Учет организаций и физических лиц"), постановка на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в российском банке осуществляется налоговым органом на основании соответствующего заявления, которое эта организация или российский банк представляет в налоговый орган. Как следует из статьи 84 НК ("Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций…"), если заявление о постановке на учет иностранной организации предоставляет российский банк, в котором открывается счет, то оно должно быть подано в электронной форме и заверено усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица этого банка.
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Так, изменения предлагаются в эти две статьи. Законопроект разработан "с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации", отмечается в пояснительной записке.
"Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке", - уточняется в пояснительной записке.
Как следует из текста проекта, предлагается, чтобы заявление иностранной организации о постановке на учет предоставлялось российским банком, в котором открывается счет. Заявление должно быть в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица этого банка. Налоговый орган, в свою очередь, обязан поставить иностранную организацию на учет в течение пяти дней со дня получения от российского банка такого заявления и в тот же срок направить банку соответствующее свидетельство в электронной форме.
Предложение Минфина РФ об упрощении постановки на учет для иностранных компаний направлено на снижение административных барьеров и улучшение условий работы для иностранного бизнеса. Это может быть особенно актуально в условиях обсуждений о смягчении санкций. Упрощение налоговых процедур отвечает целям привлечения иностранных инвесторов и расширения экономического сотрудничества", - пояснила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.
 
ЭкономикаФНС РоссииМинфин РФ
 
 
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