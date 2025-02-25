Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250225/mironov-855220737.html
Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью
Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью - 25.02.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T04:27+0300
2025-02-25T04:27+0300
здоровье
бизнес
общество
москва
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855220737.jpg?1740446855
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного вскармливания. "С одной стороны, в российском законодательстве нет прямого запрета на кормление грудью в общественных местах. С другой - нет прямой обязанности для заведений общепита обеспечить кормящим мамам условия для этого процесса. Так, может, стоит такую обязанность установить? Не для всех заведений, разумеется: в ночном клубе, например, это выглядело бы странно. А если кафе позиционируется как семейное - то почему бы и нет", - сказал РИА Новости Миронов. По его мнению, с правовой точки зрения вопрос не самый простой. Он также отметил, что существуют заведения, которые устанавливают у себя внутренний запрет на кормление грудью. "Во-первых, это незаконно. И женщина не обязана подчиняться этому, прямо скажем, антигосударственному требованию. Во-вторых, мне кажется, таких умников надо "лечить" серьезными штрафами. Отлично помогает", - сказал лидер эсеров. Миронов считает, что необходимо менять общественные представления о кормящей матери. Он подчеркнул, что в XXI веке молодая мама имеет полное право вести активную социальную жизнь. "Обсуждаем в Госдуме вопрос кормления грудью в общественных местах. Думаете, вопрос слишком частный и малозначительный? Отнюдь. Кормящие мамы нередко жалуются нашим депутатам, что окружающие порой реагируют на этот процесс неоднозначно. Например, могут "попросить" из кафе. Или начинают учить жизни, если женщина решила покормить ребенка в парке во время прогулки. Иными словами, возникает много бытовых ситуаций, в которых кормящая мать подвергается остракизму, а зачастую и оскорблениям. Согласитесь, это как-то не вяжется с тем, что государство всеми силами пытается создать обстановку полного благоприятствования для семей с детьми", - добавил депутат Госдумы. Миронов также отметил, что в настоящее время выпускается много специальной одежды, которая обеспечивает "интимность процесса". "Вдобавок реакция на это совершенно естественное действо многое говорит о самом человеке. Например, если мужчину коробит от вида женской груди - все ли у него в порядке с ориентацией", - заключил парламентарий.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, бизнес, общество , москва, сергей миронов, госдума
Здоровье, Бизнес, Общество , МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
04:27 25.02.2025
 
Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью

Миронов: в заведениях общепита надо обеспечить кормящим мамам условия для кормления

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного вскармливания.
"С одной стороны, в российском законодательстве нет прямого запрета на кормление грудью в общественных местах. С другой - нет прямой обязанности для заведений общепита обеспечить кормящим мамам условия для этого процесса. Так, может, стоит такую обязанность установить? Не для всех заведений, разумеется: в ночном клубе, например, это выглядело бы странно. А если кафе позиционируется как семейное - то почему бы и нет", - сказал РИА Новости Миронов.
По его мнению, с правовой точки зрения вопрос не самый простой. Он также отметил, что существуют заведения, которые устанавливают у себя внутренний запрет на кормление грудью.
"Во-первых, это незаконно. И женщина не обязана подчиняться этому, прямо скажем, антигосударственному требованию. Во-вторых, мне кажется, таких умников надо "лечить" серьезными штрафами. Отлично помогает", - сказал лидер эсеров.
Миронов считает, что необходимо менять общественные представления о кормящей матери. Он подчеркнул, что в XXI веке молодая мама имеет полное право вести активную социальную жизнь.
"Обсуждаем в Госдуме вопрос кормления грудью в общественных местах. Думаете, вопрос слишком частный и малозначительный? Отнюдь. Кормящие мамы нередко жалуются нашим депутатам, что окружающие порой реагируют на этот процесс неоднозначно. Например, могут "попросить" из кафе. Или начинают учить жизни, если женщина решила покормить ребенка в парке во время прогулки. Иными словами, возникает много бытовых ситуаций, в которых кормящая мать подвергается остракизму, а зачастую и оскорблениям. Согласитесь, это как-то не вяжется с тем, что государство всеми силами пытается создать обстановку полного благоприятствования для семей с детьми", - добавил депутат Госдумы.
Миронов также отметил, что в настоящее время выпускается много специальной одежды, которая обеспечивает "интимность процесса".
"Вдобавок реакция на это совершенно естественное действо многое говорит о самом человеке. Например, если мужчину коробит от вида женской груди - все ли у него в порядке с ориентацией", - заключил парламентарий.
 
ЗдоровьеБизнесОбществоМОСКВАСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала