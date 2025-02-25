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Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью

Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью - 25.02.2025, ПРАЙМ

Миронов призвал обеспечить в кафе условия для кормления грудью

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T04:27+0300

2025-02-25T04:27+0300

2025-02-25T04:27+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного вскармливания. "С одной стороны, в российском законодательстве нет прямого запрета на кормление грудью в общественных местах. С другой - нет прямой обязанности для заведений общепита обеспечить кормящим мамам условия для этого процесса. Так, может, стоит такую обязанность установить? Не для всех заведений, разумеется: в ночном клубе, например, это выглядело бы странно. А если кафе позиционируется как семейное - то почему бы и нет", - сказал РИА Новости Миронов. По его мнению, с правовой точки зрения вопрос не самый простой. Он также отметил, что существуют заведения, которые устанавливают у себя внутренний запрет на кормление грудью. "Во-первых, это незаконно. И женщина не обязана подчиняться этому, прямо скажем, антигосударственному требованию. Во-вторых, мне кажется, таких умников надо "лечить" серьезными штрафами. Отлично помогает", - сказал лидер эсеров. Миронов считает, что необходимо менять общественные представления о кормящей матери. Он подчеркнул, что в XXI веке молодая мама имеет полное право вести активную социальную жизнь. "Обсуждаем в Госдуме вопрос кормления грудью в общественных местах. Думаете, вопрос слишком частный и малозначительный? Отнюдь. Кормящие мамы нередко жалуются нашим депутатам, что окружающие порой реагируют на этот процесс неоднозначно. Например, могут "попросить" из кафе. Или начинают учить жизни, если женщина решила покормить ребенка в парке во время прогулки. Иными словами, возникает много бытовых ситуаций, в которых кормящая мать подвергается остракизму, а зачастую и оскорблениям. Согласитесь, это как-то не вяжется с тем, что государство всеми силами пытается создать обстановку полного благоприятствования для семей с детьми", - добавил депутат Госдумы. Миронов также отметил, что в настоящее время выпускается много специальной одежды, которая обеспечивает "интимность процесса". "Вдобавок реакция на это совершенно естественное действо многое говорит о самом человеке. Например, если мужчину коробит от вида женской груди - все ли у него в порядке с ориентацией", - заключил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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здоровье, бизнес, общество , москва, сергей миронов, госдума