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Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента

Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента

Годовая инфляция в Молдавии по итогам января выросла до 9,12% с 7% месяцем ранее, одна из причин - корректировка тарифов на газ в декабре 2024 года, следует из... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:56+0300

2025-02-25T18:56+0300

2025-02-25T18:56+0300

экономика

молдавия

инфляция

газ

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КИШИНЕВ, 25 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам января выросла до 9,12% с 7% месяцем ранее, одна из причин - корректировка тарифов на газ в декабре 2024 года, следует из сообщения пресс-службы Национального банка Молдавии (НБМ). НБМ во вторник представил первый в 2025 году отчет об инфляции. В нем содержится анализ динамики инфляции и факторов, повлиявших на этот показатель в последнее время. "В отчете отмечается, что в январе 2025 года годовой уровень инфляции достиг 9,12 процента, что было обусловлено рядом как внешних, так и внутренних факторов. К ним относятся корректировка тарифа на газ в декабре 2024 года, последствия засухи предыдущего лета, а также мировые цены на продовольствие и нефть", - говорится в сообщении. НБМ 5 февраля повысил базовую ставку с 5,6% до 6,5% годовых. Решение Нацбанка было принято на фоне "растущей неопределенности, связанной с развитием мировой экономики и торговых потоков, в текущем глобальном контексте". Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев теперь получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

https://1prime.ru/20250224/energorynki-855194080.html

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молдавия, инфляция, газ