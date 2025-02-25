Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/moldaviya-855248285.html
Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента
Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента
Годовая инфляция в Молдавии по итогам января выросла до 9,12% с 7% месяцем ранее, одна из причин - корректировка тарифов на газ в декабре 2024 года, следует из... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:56+0300
2025-02-25T18:56+0300
экономика
молдавия
инфляция
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам января выросла до 9,12% с 7% месяцем ранее, одна из причин - корректировка тарифов на газ в декабре 2024 года, следует из сообщения пресс-службы Национального банка Молдавии (НБМ). НБМ во вторник представил первый в 2025 году отчет об инфляции. В нем содержится анализ динамики инфляции и факторов, повлиявших на этот показатель в последнее время. "В отчете отмечается, что в январе 2025 года годовой уровень инфляции достиг 9,12 процента, что было обусловлено рядом как внешних, так и внутренних факторов. К ним относятся корректировка тарифа на газ в декабре 2024 года, последствия засухи предыдущего лета, а также мировые цены на продовольствие и нефть", - говорится в сообщении. НБМ 5 февраля повысил базовую ставку с 5,6% до 6,5% годовых. Решение Нацбанка было принято на фоне "растущей неопределенности, связанной с развитием мировой экономики и торговых потоков, в текущем глобальном контексте". Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев теперь получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
https://1prime.ru/20250224/energorynki-855194080.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, инфляция, газ
Экономика, МОЛДАВИЯ, инфляция, Газ
18:56 25.02.2025
 
Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12 процента

Годовая инфляция в Молдавии в январе выросла до 9,12% из-за роста тарифов на газ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 25 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам января выросла до 9,12% с 7% месяцем ранее, одна из причин - корректировка тарифов на газ в декабре 2024 года, следует из сообщения пресс-службы Национального банка Молдавии (НБМ).
НБМ во вторник представил первый в 2025 году отчет об инфляции. В нем содержится анализ динамики инфляции и факторов, повлиявших на этот показатель в последнее время.
"В отчете отмечается, что в январе 2025 года годовой уровень инфляции достиг 9,12 процента, что было обусловлено рядом как внешних, так и внутренних факторов. К ним относятся корректировка тарифа на газ в декабре 2024 года, последствия засухи предыдущего лета, а также мировые цены на продовольствие и нефть", - говорится в сообщении.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК
Вчера, 11:45
НБМ 5 февраля повысил базовую ставку с 5,6% до 6,5% годовых. Решение Нацбанка было принято на фоне "растущей неопределенности, связанной с развитием мировой экономики и торговых потоков, в текущем глобальном контексте".
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев теперь получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯинфляцияГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала