https://1prime.ru/20250225/mosbirzha-855240949.html

Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"

Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня" - 25.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"

Московская биржа опубликовала список выходных дней, в которые не будут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, стартующие с 1 марта в... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T15:25+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала список выходных дней, в которые не будут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, стартующие с 1 марта в экспериментальном режиме, говорится в сообщении торговой площадки. "Дополнительные торговые сессии выходного дня (далее – ДСВД) на фондовом рынке в 2025 году будут проводиться каждую субботу и воскресенье, являющиеся выходными днями в Российской Федерации, начиная с 01 марта 2025 года, за исключением следующих дат: 08, 09, 22, 23 марта, 19, 20 апреля, 24, 25 мая, 21, 22 июня, 02, 03 августа, 20, 21 сентября, 25, 26 октября, 02 ноября, 06, 07 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В случае изменения расписания проведения ДСВД информация об этом будет раскрыта на сайте биржи, добавляется там же. Ранее площадка анонсировала, что с 1 марта на ней стартуют торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня - части следующего за выходными торгового дня.

https://1prime.ru/20250224/birzha-855209951.html

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россия, мосбиржа, торги