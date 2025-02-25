https://1prime.ru/20250225/mosbirzha-855240949.html
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня" - 25.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"
Московская биржа опубликовала список выходных дней, в которые не будут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, стартующие с 1 марта в... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала список выходных дней, в которые не будут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, стартующие с 1 марта в экспериментальном режиме, говорится в сообщении торговой площадки. "Дополнительные торговые сессии выходного дня (далее – ДСВД) на фондовом рынке в 2025 году будут проводиться каждую субботу и воскресенье, являющиеся выходными днями в Российской Федерации, начиная с 01 марта 2025 года, за исключением следующих дат: 08, 09, 22, 23 марта, 19, 20 апреля, 24, 25 мая, 21, 22 июня, 02, 03 августа, 20, 21 сентября, 25, 26 октября, 02 ноября, 06, 07 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В случае изменения расписания проведения ДСВД информация об этом будет раскрыта на сайте биржи, добавляется там же. Ранее площадка анонсировала, что с 1 марта на ней стартуют торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня - части следующего за выходными торгового дня.
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россия, мосбиржа, торги
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"
Мосбиржа будет проводить "торги выходного дня" не в каждые выходные
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала список выходных дней, в которые не будут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, стартующие с 1 марта в экспериментальном режиме, говорится в сообщении торговой площадки.
"Дополнительные торговые сессии выходного дня (далее – ДСВД) на фондовом рынке в 2025 году будут проводиться каждую субботу и воскресенье, являющиеся выходными днями в Российской Федерации, начиная с 01 марта 2025 года, за исключением следующих дат: 08, 09, 22, 23 марта, 19, 20 апреля, 24, 25 мая, 21, 22 июня, 02, 03 августа, 20, 21 сентября, 25, 26 октября, 02 ноября, 06, 07 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
В случае изменения расписания проведения ДСВД информация об этом будет раскрыта на сайте биржи, добавляется там же.
Ранее площадка анонсировала, что с 1 марта на ней стартуют торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня - части следующего за выходными торгового дня.
Мосбиржа 1 марта запустит торги "выходного дня" в рамках эксперимента