https://1prime.ru/20250225/moshenniki-855229063.html

МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов

МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов - 25.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов

Студентам звонят якобы от имени деканата или студенческой поликлиники для проверки данных или регистрации в сервисе, где необходимо назвать "код авторизации",... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T10:44+0300

2025-02-25T10:44+0300

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технологии

общество

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росфинмониторинг

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мвд

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Студентам звонят якобы от имени деканата или студенческой поликлиники для проверки данных или регистрации в сервисе, где необходимо назвать "код авторизации", который на самом деле даст мошенникам доступ к "Госуслугам", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Ряд схем злоумышленники адаптировали под молодёжь… Студенту/учащемуся звонят от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. Для совершения данного действия необходимо назвать код авторизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что цель злоумышленников – получение доступа к аккаунту на "Госуслугах". Правоохранители отметили, что после получения доступа к аккаунту туда будут подгружены поддельные доверенности, в банки будут направлены заявки на оформление кредитов. "Когда гражданин убежден во взломе, подключается фейковый "Росфинмониторинг" или "следователь" (в одном из совершенных преступлений фигурировали сотрудники якобы Роспотребнадзора)", - уточнили в ведомстве. Способ хищения денежных средств может варьироваться. Жертву просят сфотографировать банковскую карту с обратной стороны "для приобщения к заявлению" или предлагают "задекларировать" деньги (свои или родителей при совместном проживании), снять их со счетов и передать курьеру – "для защиты".

https://1prime.ru/20250224/moshenniki-855192252.html

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технологии, общество , москва, росфинмониторинг, роспотребнадзор, мвд