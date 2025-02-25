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МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов - 25.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов
МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов - 25.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов
Студентам звонят якобы от имени деканата или студенческой поликлиники для проверки данных или регистрации в сервисе, где необходимо назвать "код авторизации",... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:44+0300
2025-02-25T10:53+0300
технологии
общество
москва
росфинмониторинг
роспотребнадзор
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Студентам звонят якобы от имени деканата или студенческой поликлиники для проверки данных или регистрации в сервисе, где необходимо назвать "код авторизации", который на самом деле даст мошенникам доступ к "Госуслугам", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Ряд схем злоумышленники адаптировали под молодёжь… Студенту/учащемуся звонят от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. Для совершения данного действия необходимо назвать код авторизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что цель злоумышленников – получение доступа к аккаунту на "Госуслугах". Правоохранители отметили, что после получения доступа к аккаунту туда будут подгружены поддельные доверенности, в банки будут направлены заявки на оформление кредитов. "Когда гражданин убежден во взломе, подключается фейковый "Росфинмониторинг" или "следователь" (в одном из совершенных преступлений фигурировали сотрудники якобы Роспотребнадзора)", - уточнили в ведомстве. Способ хищения денежных средств может варьироваться. Жертву просят сфотографировать банковскую карту с обратной стороны "для приобщения к заявлению" или предлагают "задекларировать" деньги (свои или родителей при совместном проживании), снять их со счетов и передать курьеру – "для защиты".
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технологии, общество , москва, росфинмониторинг, роспотребнадзор, мвд
Технологии, Общество , МОСКВА, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор, МВД
10:44 25.02.2025 (обновлено: 10:53 25.02.2025)
 
МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов

МВД предупредило об адаптации мошеннических схем под студентов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ аудитории Новосибирского педагогического университета
В аудитории Новосибирского педагогического университета - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Студентам звонят якобы от имени деканата или студенческой поликлиники для проверки данных или регистрации в сервисе, где необходимо назвать "код авторизации", который на самом деле даст мошенникам доступ к "Госуслугам", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Ряд схем злоумышленники адаптировали под молодёжь… Студенту/учащемуся звонят от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. Для совершения данного действия необходимо назвать код авторизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель злоумышленников – получение доступа к аккаунту на "Госуслугах".
Правоохранители отметили, что после получения доступа к аккаунту туда будут подгружены поддельные доверенности, в банки будут направлены заявки на оформление кредитов.
"Когда гражданин убежден во взломе, подключается фейковый "Росфинмониторинг" или "следователь" (в одном из совершенных преступлений фигурировали сотрудники якобы Роспотребнадзора)", - уточнили в ведомстве.
Способ хищения денежных средств может варьироваться. Жертву просят сфотографировать банковскую карту с обратной стороны "для приобщения к заявлению" или предлагают "задекларировать" деньги (свои или родителей при совместном проживании), снять их со счетов и передать курьеру – "для защиты".
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