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МВД предупредило о фальшивых юристах в схемах телефонных мошенников - 25.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о фальшивых юристах в схемах телефонных мошенников
МВД предупредило о фальшивых юристах в схемах телефонных мошенников - 25.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о фальшивых юристах в схемах телефонных мошенников
В арсенале телефонных мошенников появился новый способ обмана: к схеме подключают так называемого "юриста по назначению", который убеждает жертву, что поможет в | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:47+0300
2025-02-25T15:47+0300
общество
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В арсенале телефонных мошенников появился новый способ обмана: к схеме подключают так называемого "юриста по назначению", который убеждает жертву, что поможет в сложной ситуации. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации", - сказано в сообщении. Также было добавлено, что только за вчерашний день полиция зарегистрировала минимум три заявления о мошеннических действиях лиц, выдающих себя за юристов или адвокатов.Лжеюристы используют ту же тактику, что и фальшивые представители государственных органов: они убеждают граждан перевести деньги на счета мошенников или передать их курьеру.В ведомстве подчеркнули, что юрист не имеет права давать устные указания, не заключив предварительно договор. Согласно статье 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", адвокатская деятельность ведется на основе соглашения между адвокатом и его клиентом, которое оформляется в виде гражданско-правового договора.
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общество , мвд
Общество , МВД
15:47 25.02.2025
 
МВД предупредило о фальшивых юристах в схемах телефонных мошенников

МВД: телефонные мошенники используют лжеюриста, который якобы поможет жертве

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В арсенале телефонных мошенников появился новый способ обмана: к схеме подключают так называемого "юриста по назначению", который убеждает жертву, что поможет в сложной ситуации. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации", - сказано в сообщении. Также было добавлено, что только за вчерашний день полиция зарегистрировала минимум три заявления о мошеннических действиях лиц, выдающих себя за юристов или адвокатов.
Лжеюристы используют ту же тактику, что и фальшивые представители государственных органов: они убеждают граждан перевести деньги на счета мошенников или передать их курьеру.
В ведомстве подчеркнули, что юрист не имеет права давать устные указания, не заключив предварительно договор. Согласно статье 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", адвокатская деятельность ведется на основе соглашения между адвокатом и его клиентом, которое оформляется в виде гражданско-правового договора.
В аудитории Новосибирского педагогического университета - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
МВД предупредило о новых мошеннических схемах, адаптированных под студентов
10:44
 
ОбществоМВД
 
 
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