https://1prime.ru/20250225/moskvich-855221497.html

Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы

Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы - 25.02.2025, ПРАЙМ

Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы

Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат,... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T05:46+0300

2025-02-25T05:46+0300

2025-02-25T05:46+0300

общество

москва

вконтакте

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855221497.jpg?1740451570

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат, сообщили РИА Новости в суде. Согласно материалам дела, он начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, но в поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом попал только в январе этого года. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов. Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина в суде полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, вконтакте