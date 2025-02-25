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Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы
Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы - 25.02.2025, ПРАЙМ
Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы
Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат,... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:46+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, он начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, но в поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом попал только в январе этого года. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов.
Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина в суде полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы
Суд в Москве за день оштрафовал москвича на 11 штрафов за публикации свастики
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, он начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, но в поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом попал только в январе этого года. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов.
Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина в суде полностью признал вину и раскаялся в содеянном.