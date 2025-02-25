https://1prime.ru/20250225/nedvizhimost-855235167.html

Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость - 25.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

Наиболее выгодным вариантом для сдачи в аренду является коммерческая недвижимость. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала генеральный директор УК... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T13:05+0300

2025-02-25T13:05+0300

2025-02-25T13:05+0300

недвижимость

россия

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Наиболее выгодным вариантом для сдачи в аренду является коммерческая недвижимость. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала генеральный директор УК "Аструм Недвижимость", управляющая коммерческой инфраструктурой ГК "Гранель" Татьяна Козлова.По словам собеседника издания, рекомендует обратить внимание на объекты street-retail в жилых комплексах, так как их можно купить со скидкой. Козлова уточняет, что некоторые застройщики стремятся продать объекты до завершения строительства дома, в то время как другие начинают продавать коммерческую недвижимость после передачи ключей покупателям.По мнению Яны Глазуновой, генерального директора VSN Group, наибольшей популярностью в Москве пользуется коммерческая недвижимость в Центральном округе, а также на западе и юго-западе столицы. По ее словам, коммерческую недвижимость можно окупить за 10-11 лет, тогда как квартиры — за 25 лет.

https://1prime.ru/20250223/mironov-855172130.html

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