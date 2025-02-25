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Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость
Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость
Наиболее выгодным вариантом для сдачи в аренду является коммерческая недвижимость. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала генеральный директор УК... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:05+0300
2025-02-25T13:05+0300
недвижимость
россия
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Наиболее выгодным вариантом для сдачи в аренду является коммерческая недвижимость. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала генеральный директор УК "Аструм Недвижимость", управляющая коммерческой инфраструктурой ГК "Гранель" Татьяна Козлова.По словам собеседника издания, рекомендует обратить внимание на объекты street-retail в жилых комплексах, так как их можно купить со скидкой. Козлова уточняет, что некоторые застройщики стремятся продать объекты до завершения строительства дома, в то время как другие начинают продавать коммерческую недвижимость после передачи ключей покупателям.По мнению Яны Глазуновой, генерального директора VSN Group, наибольшей популярностью в Москве пользуется коммерческая недвижимость в Центральном округе, а также на западе и юго-западе столицы. По ее словам, коммерческую недвижимость можно окупить за 10-11 лет, тогда как квартиры — за 25 лет.
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россия
Недвижимость, РОССИЯ
13:05 25.02.2025
 
Эксперты назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

Life: россиян призвали вкладываться в коммерческую недвижимость

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроящиеся дома в Москве
Строящиеся дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Наиболее выгодным вариантом для сдачи в аренду является коммерческая недвижимость. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала генеральный директор УК "Аструм Недвижимость", управляющая коммерческой инфраструктурой ГК "Гранель" Татьяна Козлова.
По словам собеседника издания, рекомендует обратить внимание на объекты street-retail в жилых комплексах, так как их можно купить со скидкой. Козлова уточняет, что некоторые застройщики стремятся продать объекты до завершения строительства дома, в то время как другие начинают продавать коммерческую недвижимость после передачи ключей покупателям.
По мнению Яны Глазуновой, генерального директора VSN Group, наибольшей популярностью в Москве пользуется коммерческая недвижимость в Центральном округе, а также на западе и юго-западе столицы. По ее словам, коммерческую недвижимость можно окупить за 10-11 лет, тогда как квартиры — за 25 лет.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
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