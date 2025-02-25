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Минэнерго заявило об увеличении запасов бензина и дизтоплива в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго заявило об увеличении запасов бензина и дизтоплива в России
Минэнерго заявило об увеличении запасов бензина и дизтоплива в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
Минэнерго заявило об увеличении запасов бензина и дизтоплива в России
Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:33+0300
2025-02-25T14:33+0300
экономика
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москва
нпз
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков. "Для формирования и подготовки определенного запаса в преддверии плановых ремонтных работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину - около 2 миллионов тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу - около 3,3 миллиона тонн, что на 2% выше, чем на начало года", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
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россия, москва, нпз, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, НПЗ, Совет Федерации
14:33 25.02.2025
 
Минэнерго заявило об увеличении запасов бензина и дизтоплива в России

Минэнерго: запасы бензина в РФ выросли на 3% с начала года, дизтоплива - на 2%

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков.
"Для формирования и подготовки определенного запаса в преддверии плановых ремонтных работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину - около 2 миллионов тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу - около 3,3 миллиона тонн, что на 2% выше, чем на начало года", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
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