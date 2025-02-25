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Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов
Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов
Парк "Остров мечты" в Москвы - крупнейший крытый парк аттракционов в Европе - в следующем году увеличится за счет его открытой части. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:41+0300
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владимир путин
москва
парк развлечений
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Парк "Остров мечты" в Москвы - крупнейший крытый парк аттракционов в Европе - в следующем году увеличится за счет его открытой части. "Мы приступаем к строительству открытого парка на территории "Острова мечты". Начали его уже вовсю строить. В следующем году мы его открываем", - доложил президенту России Владимиру Путину председатель правления холдинга "Остров мечты" Амиран Муцоев. Ранее Муцоев рассказал, что площадь парка аттракционов "Остров мечты" в Москве планируется увеличить в полтора раза за счет возведения открытой части площадью более 200 тысяч квадратных метров.
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владимир путин, москва, парк развлечений
Владимир Путин, МОСКВА, парк развлечений
15:41 25.02.2025
 
Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов

Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов "Остров мечты"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Парк "Остров мечты" в Москвы - крупнейший крытый парк аттракционов в Европе - в следующем году увеличится за счет его открытой части.
"Мы приступаем к строительству открытого парка на территории "Острова мечты". Начали его уже вовсю строить. В следующем году мы его открываем", - доложил президенту России Владимиру Путину председатель правления холдинга "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Ранее Муцоев рассказал, что площадь парка аттракционов "Остров мечты" в Москве планируется увеличить в полтора раза за счет возведения открытой части площадью более 200 тысяч квадратных метров.
Горки - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2023
В десяти городах России построят парки развлечений
11 сентября 2023, 05:04
 
Владимир ПутинМОСКВАпарк развлечений
 
 
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