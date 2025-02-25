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Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов

Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов - 25.02.2025, ПРАЙМ

Путину рассказали об увеличении крупнейшего в Европе парка аттракционов

Парк "Остров мечты" в Москвы - крупнейший крытый парк аттракционов в Европе - в следующем году увеличится за счет его открытой части. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T15:41+0300

2025-02-25T15:41+0300

2025-02-25T15:41+0300

владимир путин

москва

парк развлечений

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Парк "Остров мечты" в Москвы - крупнейший крытый парк аттракционов в Европе - в следующем году увеличится за счет его открытой части. "Мы приступаем к строительству открытого парка на территории "Острова мечты". Начали его уже вовсю строить. В следующем году мы его открываем", - доложил президенту России Владимиру Путину председатель правления холдинга "Остров мечты" Амиран Муцоев. Ранее Муцоев рассказал, что площадь парка аттракционов "Остров мечты" в Москве планируется увеличить в полтора раза за счет возведения открытой части площадью более 200 тысяч квадратных метров.

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москва

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владимир путин, москва, парк развлечений