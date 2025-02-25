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Состояние папы Римского остается критическим, но стабильным – Ватикан - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Состояние папы Римского остается критическим, но стабильным – Ватикан
Состояние папы Римского остается критическим, но стабильным – Ватикан - 25.02.2025, ПРАЙМ
Состояние папы Римского остается критическим, но стабильным – Ватикан
Состояние госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщила служба печати Святого престола. | 25.02.2025, ПРАЙМ
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папа римский франциск
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ВАТИКАН, 25 фев – ПРАЙМ. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщила служба печати Святого престола."Состояние Папы остается критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не наблюдалось, гемодинамические показатели остаются постоянными", - говорится в сообщении.Вечером понтифик прошел плановую компьютерную томографию для контроля за развитием двусторонней пневмонии. Прогноз по его состоянию "остается сдержанным". В течение дня Франциск вернулся к работе, отмечает ватиканская пресс-служба.Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились.Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
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папа римский франциск
Папа Римский Франциск
21:33 25.02.2025 (обновлено: 21:37 25.02.2025)
 
Состояние папы Римского остается критическим, но стабильным – Ватикан

Ватикан: состояние папы Римского остается критическим, но стабильным

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 25 фев – ПРАЙМ. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщила служба печати Святого престола.
"Состояние Папы остается критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не наблюдалось, гемодинамические показатели остаются постоянными", - говорится в сообщении.
Вечером понтифик прошел плановую компьютерную томографию для контроля за развитием двусторонней пневмонии. Прогноз по его состоянию "остается сдержанным". В течение дня Франциск вернулся к работе, отмечает ватиканская пресс-служба.
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Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились.
Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
 
Папа Римский Франциск
 
 
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