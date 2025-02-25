https://1prime.ru/20250225/peregovory-855242991.html

Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США

Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США - 25.02.2025, ПРАЙМ

Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США

Иран не намерен обсуждать ядерную сделку с США, пока Вашингтон продолжает политику максимального давления на Тегеран. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T16:22+0300

2025-02-25T16:22+0300

2025-02-25T16:22+0300

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ТЕГЕРАН, 25 фев – ПРАЙМ. Иран не намерен обсуждать ядерную сделку с США, пока Вашингтон продолжает политику максимального давления на Тегеран. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, прибывшим в Тегеран во вторник."...мы не будем вести переговоры, находясь под давлением, под санкциями, поэтому не будет никакой возможности проведения прямых переговоров между нами (Ираном - ред.) и США по ядерному вопросу, пока будет реализоваться в этой (существующей - ред.) форме максимальное давление", - подчеркнул Аракчи. По информации иранского внешнеполитического ведомства, помимо встречи с главой МИД Ирана, у Лаврова запланированы переговоры с другими высокопоставленными лицами в Тегеране. Перед визитом в Иран он посетил Турцию.Визит Лаврова в Тегеран состоялся чуть больше месяца после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан побывал в Москве. 17 января он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250225/lavrov-855242641.html

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иран, тегеран, сша, сергей лавров, мид