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Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США
Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США - 25.02.2025, ПРАЙМ
Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США
Иран не намерен обсуждать ядерную сделку с США, пока Вашингтон продолжает политику максимального давления на Тегеран. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:22+0300
2025-02-25T16:22+0300
политика
иран
тегеран
сша
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ТЕГЕРАН, 25 фев – ПРАЙМ. Иран не намерен обсуждать ядерную сделку с США, пока Вашингтон продолжает политику максимального давления на Тегеран. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, прибывшим в Тегеран во вторник."...мы не будем вести переговоры, находясь под давлением, под санкциями, поэтому не будет никакой возможности проведения прямых переговоров между нами (Ираном - ред.) и США по ядерному вопросу, пока будет реализоваться в этой (существующей - ред.) форме максимальное давление", - подчеркнул Аракчи. По информации иранского внешнеполитического ведомства, помимо встречи с главой МИД Ирана, у Лаврова запланированы переговоры с другими высокопоставленными лицами в Тегеране. Перед визитом в Иран он посетил Турцию.Визит Лаврова в Тегеран состоялся чуть больше месяца после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан побывал в Москве. 17 января он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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иран, тегеран, сша, сергей лавров, мид
Политика, ИРАН, Тегеран, США, Сергей Лавров, МИД
16:22 25.02.2025
 
Иран отказался от переговоров по ядерной сделке, находясь под давлением США

МИД Ирана: мы не будем вести переговоры по ядерной сделке, будучи под давлением

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 25 фев – ПРАЙМ. Иран не намерен обсуждать ядерную сделку с США, пока Вашингтон продолжает политику максимального давления на Тегеран. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, прибывшим в Тегеран во вторник.
"...мы не будем вести переговоры, находясь под давлением, под санкциями, поэтому не будет никакой возможности проведения прямых переговоров между нами (Ираном - ред.) и США по ядерному вопросу, пока будет реализоваться в этой (существующей - ред.) форме максимальное давление", - подчеркнул Аракчи.
По информации иранского внешнеполитического ведомства, помимо встречи с главой МИД Ирана, у Лаврова запланированы переговоры с другими высокопоставленными лицами в Тегеране. Перед визитом в Иран он посетил Турцию.
Визит Лаврова в Тегеран состоялся чуть больше месяца после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан побывал в Москве. 17 января он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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ПолитикаИРАНТегеранСШАСергей ЛавровМИД
 
 
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