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В Кремле рассказали о следующих контактах России и США
В Кремле рассказали о следующих контактах России и США - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о следующих контактах России и США
Следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД, это контакты на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:24+0300
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политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД, это контакты на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерства иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться в министерство иностранных дел за информацию об этой встрече ", - сказал Песков журналистам на вопрос о втором раунде переговоров в Эр-Рияде между РФ и США. Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о следующих контактах России и США
Песков: следующие контакты России и США пройдут по линии МИД
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД, это контакты на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерства иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться в министерство иностранных дел за информацию об этой встрече ", - сказал Песков журналистам на вопрос о втором раунде переговоров в Эр-Рияде между РФ и США.
Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
"В ближайшее время". СМИ узнали, что США сделают для России