https://1prime.ru/20250225/peskov-855233142.html

Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США

Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США - 25.02.2025, ПРАЙМ

Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США

Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:29+0300

2025-02-25T12:29+0300

2025-02-25T12:29+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

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россия, сша, общество , дмитрий песков