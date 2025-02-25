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Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США
Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США - 25.02.2025, ПРАЙМ
Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США
Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:29+0300
2025-02-25T12:29+0300
политика
россия
сша
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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россия, сша, общество , дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Общество , Дмитрий Песков
12:29 25.02.2025
 
Песков опроверг данные о работе над соглашениями между Россией и США

Песков: пока речи о заключении соглашений между Россией и США не идет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Экономические проекты США с Россией отвечают интересам мира, заявил Трамп
Вчера, 22:28
 
ПолитикаРОССИЯСШАОбществоДмитрий Песков
 
 
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