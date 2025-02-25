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Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред
Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред - 25.02.2025, ПРАЙМ
Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред
Проблема платежей в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией к настоящему времени решена, рассказал торговый представитель РФ в стране Александр... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:24+0300
2025-02-25T14:24+0300
экономика
индия
россия
платежи
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Проблема платежей в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией к настоящему времени решена, рассказал торговый представитель РФ в стране Александр Рыбас. "Что касается проблемы платежей, на самом деле эта проблема на сегодняшний день решена", - сказал он во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил важность появление платежного механизма для проведения транзакций физическими лицами между Россией и Индией в контексте в том числе туристического бизнеса.
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индия, россия, платежи
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, платежи
14:24 25.02.2025
 
Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред

Торгпред России: вопрос платежей между Россией и Индией к настоящему времени решен

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Проблема платежей в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией к настоящему времени решена, рассказал торговый представитель РФ в стране Александр Рыбас.
"Что касается проблемы платежей, на самом деле эта проблема на сегодняшний день решена", - сказал он во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил важность появление платежного механизма для проведения транзакций физическими лицами между Россией и Индией в контексте в том числе туристического бизнеса.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
5 февраля, 10:55
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯплатежи
 
 
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