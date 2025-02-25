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Политолог рассказал, кто управляет Германией

Политолог рассказал, кто управляет Германией - 25.02.2025, ПРАЙМ

Политолог рассказал, кто управляет Германией

После победы на досрочных выборах в ФРГ Христианско-демократического союза и его кандидата в канцлеры Фридриха Мерца не стоит ожидать поворота во внешней... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T06:46+0300

2025-02-25T06:46+0300

2025-02-25T06:46+0300

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БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. После победы на досрочных выборах в ФРГ Христианско-демократического союза и его кандидата в канцлеры Фридриха Мерца не стоит ожидать поворота во внешней политике Германии, поскольку во всей Европе была создана политическая элита, которая стремится дальше вести "священную войну" с РФ и способствовать уходу Дональда Трампа с поста президента США, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мерц выразил надежду, что проводимая Трампом политика по отношению к РФ и по вопросу урегулирования украинского конфликта не является необратимой позицией, поскольку в конгрессе США есть противники этих идей. Также он заявил, что попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлема ни для Европы, ни для Киева. На этом фоне он призвал к единству в ЕС. "Кто управляет Германией сейчас? Это элита, она представляется очень сложной, и ее сложно понять - это СМИ, редакции газет, идеология, очень сильные прозеленые неправительственные организации, институты, кадровая политика - это можно назвать deep state, глубинным государством. И Мерц ничего против этого государства делать не будет. Он хочет туда вписаться. И вот в этом и заключается вся проблема", - заявил Рар. По его словам, это "глубинное государство" было создано, чтобы придать европейским странам скрытую стабильность. И хотя большинство современных политиков и "взращено" силами и средствами США, это вовсе не означает, что эти элиты будут сотрудничать с новой американской администрацией в вопросе завершения конфликта на Украине или разрядки с РФ, считает Рар. "Поэтому, если вы послушаете Мерца, (министра экономики ФРГ Роберта - рег.) Хабека и (министра иностранных дел Анналену - ред.) Бербок, и даже (канцлера Олафа - ред.) Шольца, то что они говорят сегодня? Из их слов следует, что Трамп временный. Что не может такого быть, чтобы deep state в Америке допустил бы эту политику, которую ведет Трамп. Они просто уверены, что его уберут", - пояснил политолог. По словам Рара, такая позиция не является ни "метафизикой", ни проявлением реальной политики, а связана с идеологией, которая "произросла" в Германии - ее сторонники попросту не могут по-другому, пусть даже их мышление и само "глубинное государство" ставятся под вопрос такими партиями, как "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Мерц не может и не хочет иначе. Ему даже в голову не придет, что он должен в чём-то там принимать позиции Трампа. Для него и таких, как он, всё ясно и высечено в камне - "Украина не может проиграть, потому что она святая и борется за либеральные ценности. Если она проиграет, то проиграет Европа". Потому для них это священная война против диктаторов всего мира", - сказал Рар. Он считает, что в этом конфликте интересов невозможно одержать победу, потому как Трамп хоть и не стал на сторону Москвы, "но уже и не на стороне Европы", а в самой Европе зреет протест против элит и Брюсселя - как в Венгрии, так и среди правоконсервативных партий во Франции, Италии и самой Германии. "В этом суть сегодняшнего конфликта 20-х годов в Европе", - подчеркнул Рар. По оценке политолога, грядущее правительство Германии будет продолжать из последних сил оказывать военную поддержку Украине, потому что испытывает чувство ответственности за сложившуюся модель Европы. "Они, конечно, будут разговаривать с Трампом, им даже придется это делать. Но они будут браться за руки с французами и англичанами и давить на него, пока это возможно. И надеяться на то, что Трамп будет убран с политической сцены силой самих американцев и конгресса, глубинного государства трансатлантических элит, с которыми они самым тесным видом связаны", - добавил политолог. По итогам финального подсчета избиркома ФРГ, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидируют на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Ранее газета Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, который посетит Вашингтон в четверг, попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем. Трамп ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде в прошлый вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.

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