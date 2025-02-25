https://1prime.ru/20250225/polsha-855243614.html
Польша возьмет у США в лизинг вертолеты Apache
Польша возьмет у США в лизинг вертолеты Apache - 25.02.2025, ПРАЙМ
Польша возьмет у США в лизинг вертолеты Apache
Польша возьмет у США в лизинг восемь вертолетов Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после окончания... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:32+0300
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ВАРШАВА, 25 фев - ПРАЙМ. Польша возьмет у США в лизинг восемь вертолетов Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после окончания заседания кабмина. "В четверг, если все будет хорошо, в Иновроцлаве мы встретимся, и я буду иметь честь подписать соглашение. Первые польские Apache будут поставлены нашим пилотам, нашим вооруженным силам, что изменит место и позицию нашей армии", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что контракт будет касаться лизинга боевых вертолетов. "Мы говорим о восьми Apache, которые будут взяты в лизинг. Мы хотим, чтобы наши пилоты получали опыт, были готовы защищать польское воздушное пространство и взаимодействовать с сухопутными войсками", - сказал министр. В августе польские военные подписали контракт на закупку в США 96 вертолетов AH-64E Apache за 10 миллиардов долларов. Поставки этих машин в Польшу планируются в период с 2028 до 2032 года.
https://1prime.ru/20250214/polsha-854936936.html
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польша, сша
Польша возьмет у США в лизинг вертолеты Apache
Косиняк-Камыш: Польша возьмет у США в лизинг 8 вертолетов Apache
ВАРШАВА, 25 фев - ПРАЙМ. Польша возьмет у США в лизинг восемь вертолетов Apache, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после окончания заседания кабмина.
"В четверг, если все будет хорошо, в Иновроцлаве мы встретимся, и я буду иметь честь подписать соглашение. Первые польские Apache будут поставлены нашим пилотам, нашим вооруженным силам, что изменит место и позицию нашей армии", - сказал Косиняк-Камыш.
Он уточнил, что контракт будет касаться лизинга боевых вертолетов. "Мы говорим о восьми Apache, которые будут взяты в лизинг. Мы хотим, чтобы наши пилоты получали опыт, были готовы защищать польское воздушное пространство и взаимодействовать с сухопутными войсками", - сказал министр.
В августе польские военные подписали контракт на закупку в США 96 вертолетов AH-64E Apache за 10 миллиардов долларов. Поставки этих машин в Польшу планируются в период с 2028 до 2032 года.
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