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В ЕС оказались недовольны инициативой Каллас по военной помощи Киеву

В ЕС оказались недовольны инициативой Каллас по военной помощи Киеву - 25.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС оказались недовольны инициативой Каллас по военной помощи Киеву

Ряд стран ЕС выступают против инициативы главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год, другие еще не определились с... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T10:27+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ряд стран ЕС выступают против инициативы главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год, другие еще не определились с позицией по ее предложению, сообщает газета Politico. Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. По словам Каллас, более конкретные решения будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта. "Структура предложения Каллас... основана на валовом национальном доходе стран... Некоторые страны - Италия, Португалия и Испания, в частности - противятся этому предложению", - говорится в публикации, которая ссылается на дипломатов. Эти государства, указывает издание, хотят прийти к такому финансовому решению, которое позволит им в краткосрочной перспективе не тратить деньги из нацбюджетов. По данным дипломатов, Франция и Германия в свою очередь хотят получить больше времени, прежде чем дать ответ на инициативу Каллас. Один из источников также подчеркнул, что некоторые страны Евросоюза недовольны якобы недостатком солидарности внутри ЕС в отношении поддержки Киева. Как пишет газета, дипломаты уже говорят о том, что саммит 6 марта не приведет к конкретным решениям по этому вопросу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, кая каллас, киев, италия, нато, мид, ес