https://1prime.ru/20250225/prodazhi-855221664.html

Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза

Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза - 25.02.2025, ПРАЙМ

Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза

Продажи носков, трусов и гелей для душа перед 23 февраля на маркетплейсах выросли в 4,5 раза в годовом выражении - эти товары по прежнему остаются в топе как... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T05:55+0300

2025-02-25T05:55+0300

2025-02-25T05:55+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855221664.jpg?1740452116

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Продажи носков, трусов и гелей для душа перед 23 февраля на маркетплейсах выросли в 4,5 раза в годовом выражении - эти товары по прежнему остаются в топе как подарки для мужчин на 23 февраля, посчитали сервиса Moneyplace (входит в экосистему Контур) на основе продаж на Wildberries и Ozon, данные есть у РИА Новости. "Мужские носки и трусы, а также наборы для душа, по традиции, остаются топ-выбором благоверных - рост таких покупок по сравнению с 2024-м годом составил более 350%", - говорится в исследовании. За год в 7 раз вырос спрос на подарочные полотенца - например, с надписями "Ты мой герой". Более чем в 2,6 раза выросли продажи товаров для спорта: эспандеров, гантелей, роликов для пресса. Всего таких товаров продали более, чем на 6 миллиона рублей. Примерно также вырос спрос на ремни и пояса, их приобрели на 31 миллион рублей. "Для автолюбителей покупали автоколонки, автопарфюм и наборы для ухода за салоном - эти категории подарков показали рост более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Наборов инструментов продано за неделю на 254 миллиона рублей, что на 205% выше, чем в прошлом году. Впрочем, инструменты дарили не только на 23 февраля, но и по другим поводам, или покупали для себя", - отметили аналитики. Также дарили спиннинги, охотничьи рюкзаки, мангалы, шампуры, рюкзаки и палатки, а также конструкторы и настольные игры. Небольшими, но приятными подарками стали брелки (металлические, деревянные), термокружки, сладкие наборы, вяленое мясо, а также наборы "Ностальгия по СССР" с плакатами и тамагочи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес