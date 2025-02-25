https://1prime.ru/20250225/prodazhi-855221664.html
Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза
Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза - 25.02.2025, ПРАЙМ
Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза
Продажи носков, трусов и гелей для душа перед 23 февраля на маркетплейсах выросли в 4,5 раза в годовом выражении - эти товары по прежнему остаются в топе как... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:55+0300
2025-02-25T05:55+0300
2025-02-25T05:55+0300
бизнес
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Продажи носков, трусов и гелей для душа перед 23 февраля на маркетплейсах выросли в 4,5 раза в годовом выражении - эти товары по прежнему остаются в топе как подарки для мужчин на 23 февраля, посчитали сервиса Moneyplace (входит в экосистему Контур) на основе продаж на Wildberries и Ozon, данные есть у РИА Новости.
"Мужские носки и трусы, а также наборы для душа, по традиции, остаются топ-выбором благоверных - рост таких покупок по сравнению с 2024-м годом составил более 350%", - говорится в исследовании.
За год в 7 раз вырос спрос на подарочные полотенца - например, с надписями "Ты мой герой".
Более чем в 2,6 раза выросли продажи товаров для спорта: эспандеров, гантелей, роликов для пресса. Всего таких товаров продали более, чем на 6 миллиона рублей. Примерно также вырос спрос на ремни и пояса, их приобрели на 31 миллион рублей.
"Для автолюбителей покупали автоколонки, автопарфюм и наборы для ухода за салоном - эти категории подарков показали рост более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Наборов инструментов продано за неделю на 254 миллиона рублей, что на 205% выше, чем в прошлом году. Впрочем, инструменты дарили не только на 23 февраля, но и по другим поводам, или покупали для себя", - отметили аналитики.
Также дарили спиннинги, охотничьи рюкзаки, мангалы, шампуры, рюкзаки и палатки, а также конструкторы и настольные игры. Небольшими, но приятными подарками стали брелки (металлические, деревянные), термокружки, сладкие наборы, вяленое мясо, а также наборы "Ностальгия по СССР" с плакатами и тамагочи.
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бизнес
Продажи носков и трусов перед 23 февраля выросли в 4,5 раза
Moneyplace: продажи носков, трусов и гелей для душа перед 23 февраля выросли в 4,5 раза
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Продажи носков, трусов и гелей для душа перед 23 февраля на маркетплейсах выросли в 4,5 раза в годовом выражении - эти товары по прежнему остаются в топе как подарки для мужчин на 23 февраля, посчитали сервиса Moneyplace (входит в экосистему Контур) на основе продаж на Wildberries и Ozon, данные есть у РИА Новости.
"Мужские носки и трусы, а также наборы для душа, по традиции, остаются топ-выбором благоверных - рост таких покупок по сравнению с 2024-м годом составил более 350%", - говорится в исследовании.
За год в 7 раз вырос спрос на подарочные полотенца - например, с надписями "Ты мой герой".
Более чем в 2,6 раза выросли продажи товаров для спорта: эспандеров, гантелей, роликов для пресса. Всего таких товаров продали более, чем на 6 миллиона рублей. Примерно также вырос спрос на ремни и пояса, их приобрели на 31 миллион рублей.
"Для автолюбителей покупали автоколонки, автопарфюм и наборы для ухода за салоном - эти категории подарков показали рост более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Наборов инструментов продано за неделю на 254 миллиона рублей, что на 205% выше, чем в прошлом году. Впрочем, инструменты дарили не только на 23 февраля, но и по другим поводам, или покупали для себя", - отметили аналитики.
Также дарили спиннинги, охотничьи рюкзаки, мангалы, шампуры, рюкзаки и палатки, а также конструкторы и настольные игры. Небольшими, но приятными подарками стали брелки (металлические, деревянные), термокружки, сладкие наборы, вяленое мясо, а также наборы "Ностальгия по СССР" с плакатами и тамагочи.