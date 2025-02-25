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ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России - 25.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России
ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России - 25.02.2025, ПРАЙМ
ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива, заявил замначальника управления... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:54+0300
2025-02-25T18:54+0300
энергетика
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива, заявил замначальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Александр Голуб. "Нефтепродуктопроводы у нас были построены давно и не развиваются в настоящее время", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации. "Необходимо развивать этот вид транспорта. Мы прекрасно знаем, что нефтепродуктопроводы очень важны для доставки дизтоплива в сезон полевых работ. Требуется совершенствование нефтепродуктопроводов в части их расширения и увеличения их пропускной способности", - добавил Голуб. Однако директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Павел Горшенков отметил, что компания пока не видит запроса от потребителей на подключение к новым продуктопроводам, хотя "Транснефть" имеет технические условия для этого. В качестве дополнительной меры, которая может решить проблему доставки топлива внутри страны, ФАС рассматривает возможность развития водного транспорта. По мнению Голуба, если продавцы и покупатели посчитают подобную практику выгодной, то они будут должны составить спецификацию для биржевых торгов.
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фас рф, топливо
Энергетика, ФАС РФ, топливо
18:54 25.02.2025
 
ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России

ФАС считает необходимым развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России

"Роснефть" просит построить продуктопровод от ее самарских НПЗ до Туапсе
Роснефть просит построить продуктопровод от ее самарских НПЗ до ТуапсеРоснефть просит построить продуктопровод от ее самарских НПЗ до Туапсе
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива, заявил замначальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Александр Голуб.
"Нефтепродуктопроводы у нас были построены давно и не развиваются в настоящее время", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
"Необходимо развивать этот вид транспорта. Мы прекрасно знаем, что нефтепродуктопроводы очень важны для доставки дизтоплива в сезон полевых работ. Требуется совершенствование нефтепродуктопроводов в части их расширения и увеличения их пропускной способности", - добавил Голуб.
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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Однако директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Павел Горшенков отметил, что компания пока не видит запроса от потребителей на подключение к новым продуктопроводам, хотя "Транснефть" имеет технические условия для этого.
В качестве дополнительной меры, которая может решить проблему доставки топлива внутри страны, ФАС рассматривает возможность развития водного транспорта. По мнению Голуба, если продавцы и покупатели посчитают подобную практику выгодной, то они будут должны составить спецификацию для биржевых торгов.
 
ЭнергетикаФАС РФтопливо
 
 
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