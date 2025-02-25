https://1prime.ru/20250225/produktoprovod-855248159.html

ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России

ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России - 25.02.2025, ПРАЙМ

ФАС призвала развивать продуктопроводы для доставки топлива внутри России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива, заявил замначальника управления... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:54+0300

2025-02-25T18:54+0300

2025-02-25T18:54+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива, заявил замначальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Александр Голуб. "Нефтепродуктопроводы у нас были построены давно и не развиваются в настоящее время", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации. "Необходимо развивать этот вид транспорта. Мы прекрасно знаем, что нефтепродуктопроводы очень важны для доставки дизтоплива в сезон полевых работ. Требуется совершенствование нефтепродуктопроводов в части их расширения и увеличения их пропускной способности", - добавил Голуб. Однако директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Павел Горшенков отметил, что компания пока не видит запроса от потребителей на подключение к новым продуктопроводам, хотя "Транснефть" имеет технические условия для этого. В качестве дополнительной меры, которая может решить проблему доставки топлива внутри страны, ФАС рассматривает возможность развития водного транспорта. По мнению Голуба, если продавцы и покупатели посчитают подобную практику выгодной, то они будут должны составить спецификацию для биржевых торгов.

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