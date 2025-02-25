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В ГД внесли проект о запрете повышать цены на такси с детским креслом
В ГД внесли проект о запрете повышать цены на такси с детским креслом - 25.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о запрете повышать цены на такси с детским креслом
В Государственную Думу внесен законопроект, который запрещает повышение стоимости поездки на такси, если в автомобиле установлено детское кресло. Информация об... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:42+0300
2025-02-25T16:42+0300
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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен законопроект, который запрещает повышение стоимости поездки на такси, если в автомобиле установлено детское кресло. Информация об этом доступна в электронной базе данных Думы.Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", а также член думского комитета по транспорту Олег Гарин ("Единая Россия") и член комитета ГД по труду Светлана Бессараб (ЕР). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на "введение запрета на установление каких-либо надбавок или повышающих коэффициентов за использование при перевозке пассажиров специальных удерживающих устройств, предназначенных для перевозки детей".Авторы законопроекта подчеркивают, что такси – это один из доступных видов общественного транспорта, позволяющий семьям с детьми добираться до важных социальных объектов, таких как поликлиники, детские сады и школы. По оценкам специалистов, в 2024 году стоимость поездок в такси в целом выросла на 40-60% по сравнению с 2023 годом.Отмечается, что наиболее значительный рост цен затронул такси, оборудованные детскими креслами. Стоимость поездки в таком такси может быть на 15% выше, чем в автомобиле без детского кресла. "Представьте. Мама с малышом едет в больницу. Обычная поездка — 300 рублей, но с детским креслом цена сразу вырастает на 20-30%. Для многих это серьезная прибавка. Наш законопроект устраняет эту проблему и делает поездки с детьми доступнее... "Детский вопрос" в такси не должен быть связан с дополнительными расходами", - заявил соавтор проекта, эсер Дмитрий Гусев журналистам. Ранее, в середине февраля, депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы представили законопроект, ограничивающий повышение цен на такси для пассажиров с детьми до 5%. Этот проект также предусматривает обязательное наличие детских удерживающих устройств в половине таксопарка перевозчиков.
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бизнес, москва, дмитрий гусев, светлана бессараб, госдума, лдпр, единая россия
Бизнес, МОСКВА, Дмитрий Гусев, Светлана Бессараб, Госдума, ЛДПР, Единая Россия
В ГД внесли проект о запрете повышать цены на такси с детским креслом
В ГД внесли проект о запрете повышать цены на поездки в такси с детским креслом
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен законопроект, который запрещает повышение стоимости поездки на такси, если в автомобиле установлено детское кресло. Информация об этом доступна в электронной базе данных Думы.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", а также член думского комитета по транспорту Олег Гарин ("Единая Россия") и член комитета ГД по труду Светлана Бессараб (ЕР).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на "введение запрета на установление каких-либо надбавок или повышающих коэффициентов за использование при перевозке пассажиров специальных удерживающих устройств, предназначенных для перевозки детей".
Авторы законопроекта подчеркивают, что такси – это один из доступных видов общественного транспорта, позволяющий семьям с детьми добираться до важных социальных объектов, таких как поликлиники, детские сады и школы. По оценкам специалистов, в 2024 году стоимость поездок в такси в целом выросла на 40-60% по сравнению с 2023 годом.
Отмечается, что наиболее значительный рост цен затронул такси, оборудованные детскими креслами. Стоимость поездки в таком такси может быть на 15% выше, чем в автомобиле без детского кресла.
"Представьте. Мама с малышом едет в больницу. Обычная поездка — 300 рублей, но с детским креслом цена сразу вырастает на 20-30%. Для многих это серьезная прибавка. Наш законопроект устраняет эту проблему и делает поездки с детьми доступнее... "Детский вопрос" в такси не должен быть связан с дополнительными расходами", - заявил соавтор проекта, эсер Дмитрий Гусев журналистам.
Ранее, в середине февраля, депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы представили законопроект, ограничивающий повышение цен на такси для пассажиров с детьми до 5%. Этот проект также предусматривает обязательное наличие детских удерживающих устройств в половине таксопарка перевозчиков.
В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в такси на поездки с детьми