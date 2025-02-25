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"Эксперт РА": число банков в России продолжит сокращаться

"Эксперт РА": число банков в России продолжит сокращаться - 25.02.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": число банков в России продолжит сокращаться

Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T00:17+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". В России, как указывает ЦБ по состоянию на 1 января, 314 действующих банков (218 банков с универсальной лицензией, 96 – с базовой) и 39 небанковских кредитных организаций. "Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего, за счет уже запущенных M&A сделок (сделки по слиянию и поглощению компаний - ред.), а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате, к концу году 2025-го в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук", - отмечается в материалах. "Эксперт РА" отмечает, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Другая половина лишилась лицензий - с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный ранее механизм отзыва лицензий за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства. "При этом потенциал дальнейшей консолидации остается еще более значительным. В условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков банкам без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки, что приведет к их постепенному уходу с рынка... Ожидается, что в ближайшие годы часть банков за пределами топ-100, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будут поглощены более крупным кредитным организациям", - полагают эксперты. Также они добавляют, что базовый сценарий агентства предполагает сохранение действующих внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов, а также поддержание среднегодового курса валюты на уровне 98 рублей за доллар с возможными периодами повышенной волатильности внутри года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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