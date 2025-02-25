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"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году не обновит рекорд - 25.02.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году не обновит рекорд
"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году не обновит рекорд - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году не обновит рекорд
Прибыль российских банков в 2025 году не обновит рекорд прошлого года и ожидается в диапазоне 3,4-3,6 триллиона рублей, следует из прогноза рейтингового... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T00:17+0300
2025-02-25T00:17+0300
финансы
банки
москва
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2025 году не обновит рекорд прошлого года и ожидается в диапазоне 3,4-3,6 триллиона рублей, следует из прогноза рейтингового агентства "Эксперт РА". "Совокупная прибыль банковского рынка в 2025 году не достигнет нового максимума и будет находиться в диапазоне 3,4-3,6 триллиона рублей по итогам года ввиду охлаждения кредитования и роста отчислений в резервы. Мы ожидаем замедление кредитной активности как бизнеса, так и населения за счет сохранения высокой стоимости новых заимствований, ограниченного объема льготной поддержки, а также продолжающегося ужесточения макропруденциального регулирования в рознице", - говорится в материалах. При этом в обзоре отмечается, что стабилизация ключевой ставки на уровне 21%, а также ее возможное снижение ближе к концу года позволит банкам сохранить чистую процентную маржу на текущем уровне – свыше 4%. Этот год будет сопровождаться ростом кредитных рисков по мере ухудшения финансового состояния заемщиков, что по оценкам экспертов, приведет к росту стоимости риска по совокупному кредитному портфелю c 0,9% в 2024-м до 1,5% по итогам текущего года, и, как следствие, окажет заметное давление на финансовый результат. "Основной объем задолженности корпоративных клиентов сосредоточен в крупнейших федеральных и региональных игроках из топ-50, поэтому эффект на финансовый результат от создания резервов для них будет более заметен, чем для небольших банков, имеющих значительный объем свободной ликвидности. Кредитные организации вне топ-50 в течение года продолжат зарабатывать, размещая свои активы в МБК (рынок межбанковских кредитов - ред.) по высоким ставкам", - отмечается в обзоре. Тем не менее рост концентрации прибыли на лидерах рынка продолжится, чему будет способствовать синергетический эффект от уже произошедших объединений, а также ожидаемое завершение ряда новых сделок слияния и поглощения (M&A). "Так, по нашим оценкам, по итогам 2025-го на топ-10 игроков будет приходиться около 75% прибыли сектора", - указывается в прогнозе "Эксперт РА". Согласно данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей.
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192
40
192
40
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40
финансы, банки, москва
Финансы, Банки, МОСКВА
00:17 25.02.2025
 
"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году не обновит рекорд

"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году не обновит рекорд прошлого года

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2025 году не обновит рекорд прошлого года и ожидается в диапазоне 3,4-3,6 триллиона рублей, следует из прогноза рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Совокупная прибыль банковского рынка в 2025 году не достигнет нового максимума и будет находиться в диапазоне 3,4-3,6 триллиона рублей по итогам года ввиду охлаждения кредитования и роста отчислений в резервы. Мы ожидаем замедление кредитной активности как бизнеса, так и населения за счет сохранения высокой стоимости новых заимствований, ограниченного объема льготной поддержки, а также продолжающегося ужесточения макропруденциального регулирования в рознице", - говорится в материалах.
При этом в обзоре отмечается, что стабилизация ключевой ставки на уровне 21%, а также ее возможное снижение ближе к концу года позволит банкам сохранить чистую процентную маржу на текущем уровне – свыше 4%. Этот год будет сопровождаться ростом кредитных рисков по мере ухудшения финансового состояния заемщиков, что по оценкам экспертов, приведет к росту стоимости риска по совокупному кредитному портфелю c 0,9% в 2024-м до 1,5% по итогам текущего года, и, как следствие, окажет заметное давление на финансовый результат.
"Основной объем задолженности корпоративных клиентов сосредоточен в крупнейших федеральных и региональных игроках из топ-50, поэтому эффект на финансовый результат от создания резервов для них будет более заметен, чем для небольших банков, имеющих значительный объем свободной ликвидности. Кредитные организации вне топ-50 в течение года продолжат зарабатывать, размещая свои активы в МБК (рынок межбанковских кредитов - ред.) по высоким ставкам", - отмечается в обзоре.
Тем не менее рост концентрации прибыли на лидерах рынка продолжится, чему будет способствовать синергетический эффект от уже произошедших объединений, а также ожидаемое завершение ряда новых сделок слияния и поглощения (M&A). "Так, по нашим оценкам, по итогам 2025-го на топ-10 игроков будет приходиться около 75% прибыли сектора", - указывается в прогнозе "Эксперт РА".
Согласно данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей.
 
ФинансыБанкиМОСКВА
 
 
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