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Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского
Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского
Парламент Украины во вторник со второй попытки поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:48+0300
2025-02-25T12:48+0300
политика
украина
общество
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Парламент Украины во вторник со второй попытки поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Накануне Железняк заявил, что постановление провалилось на голосовании. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием. "Со второй попытки все же проголосовали сегодня постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборах. Это то, которое вчера провалили", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, в документе говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, "его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой", а выборы должны пройти после завершения конфликта. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, общество , владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский
12:48 25.02.2025
 
Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского

Рада со второй попытки одобрила постановление о продлении полномочий Зеленского

© Фото : President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Парламент Украины во вторник со второй попытки поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Накануне Железняк заявил, что постановление провалилось на голосовании. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием.
"Со второй попытки все же проголосовали сегодня постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборах. Это то, которое вчера провалили", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, в документе говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, "его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой", а выборы должны пройти после завершения конфликта.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского
11:39
 
ПолитикаУКРАИНАОбществоВладимир Зеленский
 
 
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