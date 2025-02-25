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Эксперт оценил вероятность скорого сотрудничества РФ и США по ресурсам
Эксперт оценил вероятность скорого сотрудничества РФ и США по ресурсам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность скорого сотрудничества РФ и США по ресурсам
Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. "Еще при Джо Байдене были предприняты шаги по стимулированию освоения редкоземельных металлов на территории США, но это процесс очень долгий. Поэтому наш президент и предложил американцам обратить внимание на редкоземельные потенциалы нашей страны. Я допускаю, что Дональд Трамп очень позитивно к этому отнесется и какие-нибудь подвижки в этом направлении будут уже в нынешнем году", - прокомментировал возможность договоренностей между странами аналитик. По его словам, освоение данных месторождений очень выгодно Штатам, так как они зависят от их импорта из Китая. КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире - 240 тысяч тонн производится в Китае, подчеркнул Хазанов. Кроме того, он отметил, что Россия располагает огромными запасами редкоземельных металлов, но подавляющее большинство их месторождений в стране не разрабатывается. "У нас на сегодняшний день эксплуатируется только одно - Ловозерское (принадлежит "Росатому" - ред.). Многие годы реализуется проект освоения Томторского месторождения, но пока особого прорыва там не было", - заключил он.
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Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Росатом, КИТАЙ, США
Эксперт оценил вероятность скорого сотрудничества РФ и США по ресурсам
Хазанов: РФ и США могут начать освоение редкоземельных металлов уже в этом году
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ.
Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости
независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
"Еще при Джо Байдене были предприняты шаги по стимулированию освоения редкоземельных металлов на территории США, но это процесс очень долгий. Поэтому наш президент и предложил американцам обратить внимание на редкоземельные потенциалы нашей страны. Я допускаю, что Дональд Трамп очень позитивно к этому отнесется и какие-нибудь подвижки в этом направлении будут уже в нынешнем году", - прокомментировал возможность договоренностей между странами аналитик.
По его словам, освоение данных месторождений очень выгодно Штатам, так как они зависят от их импорта из Китая. КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире - 240 тысяч тонн производится в Китае, подчеркнул Хазанов.
Кроме того, он отметил, что Россия располагает огромными запасами редкоземельных металлов, но подавляющее большинство их месторождений в стране не разрабатывается. "У нас на сегодняшний день эксплуатируется только одно - Ловозерское (принадлежит "Росатому" - ред.). Многие годы реализуется проект освоения Томторского месторождения, но пока особого прорыва там не было", - заключил он.
Путин: РФ может предложить США совместную работу по редкоземельным металлам