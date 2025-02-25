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Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов
Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов
Редкоземельные металлы (РЗМ) более всего требуются в производстве магнитов и катализаторов, суммарный спрос со стороны данных секторов промышленности в мировом... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:24+0300
2025-02-25T11:24+0300
экономика
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Редкоземельные металлы (РЗМ) более всего требуются в производстве магнитов и катализаторов, суммарный спрос со стороны данных секторов промышленности в мировом разрезе составляет 61%, рассказал РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ. "Если обратиться к статистике потребления редкоземельных металлов, то она выглядит следующим образом: магниты (44%), катализаторы (17%), полировальные порошки (11%), металлургия (6%), стеклоизделия (6%), керамика (3%)", - привел аналитик данные по спросу на РЗМ в различных секторах промышленности в мировом разрезе. Также он отметил, что редкоземельные металлы являются важными компонентами в различных отраслях промышленности, включая электронику, зеленую энергетику, аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение и оборону. "Их уникальные физические, химические, магнитные и люминесцентные свойства позволяют повысить эффективность и долговечность при одновременном уменьшении размеров и веса некоторых электронных компонентов и сплавов", - заключил Рамазанов.
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промышленность, рф
Экономика, Промышленность, РФ
11:24 25.02.2025
 
Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов

Рамазанов: РЗМ больше всего требуются в производстве магнитов и катализаторов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Редкоземельные металлы (РЗМ) более всего требуются в производстве магнитов и катализаторов, суммарный спрос со стороны данных секторов промышленности в мировом разрезе составляет 61%, рассказал РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов.
Накануне Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.
"Если обратиться к статистике потребления редкоземельных металлов, то она выглядит следующим образом: магниты (44%), катализаторы (17%), полировальные порошки (11%), металлургия (6%), стеклоизделия (6%), керамика (3%)", - привел аналитик данные по спросу на РЗМ в различных секторах промышленности в мировом разрезе.
Также он отметил, что редкоземельные металлы являются важными компонентами в различных отраслях промышленности, включая электронику, зеленую энергетику, аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение и оборону.
"Их уникальные физические, химические, магнитные и люминесцентные свойства позволяют повысить эффективность и долговечность при одновременном уменьшении размеров и веса некоторых электронных компонентов и сплавов", - заключил Рамазанов.
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