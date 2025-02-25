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ЕС собирается реализовать собственное соглашение по ресурсам с Киевом

ЕС собирается реализовать собственное соглашение по ресурсам с Киевом - 25.02.2025, ПРАЙМ

ЕС собирается реализовать собственное соглашение по ресурсам с Киевом

На фоне диалога между Украиной и США по вопросам добычи полезных ископаемых, Европейский союз заявил о намерении реализовать собственное соглашение с Киевом,... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T14:39+0300

2025-02-25T14:39+0300

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – ПРАЙМ. На фоне диалога между Украиной и США по вопросам добычи полезных ископаемых, Европейский союз заявил о намерении реализовать собственное соглашение с Киевом, заключенное несколько лет назад. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе."У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, которое было заключено несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать", - заявил Ренье. Представитель ЕК отметил, что в Брюсселе "в курсе" сообщений о переговорах между Вашингтоном и Киевом, но не располагают информацией о том, было ли европейское руководство официально уведомлено американской стороной об этих обсуждениях.Ренье также заверил, что ЕС не планирует заключать с Украиной никаких новых соглашений, которые бы обходили США.Ранее, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую финансовую и военную помощь. По информации газеты Washington Post, 14 февраля американские чиновники предложили Владимиру Зеленскому в Мюнхене подписать соглашение о передаче США прав на 50% неразработанных минеральных ресурсов Украины. Зеленский, как сообщается, отказался подписывать данное соглашение, предложенное вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому следует вернуться к обсуждению сделки по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за оказанную Украине помощь, выразив уверенность в том, что украинский лидер вскоре "к этому придет".

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сша, киев, брюссель, владимир зеленский, дональд трамп, washington post, ек, ес