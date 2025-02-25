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Израиль проголосовал против антироссийской резолюции в ООН по Украине

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции в ООН по Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции в ООН по Украине

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, объяснив это необходимостью поддержать усилия, предпринимаемые США | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T17:08+0300

2025-02-25T17:08+0300

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - ПРАЙМ. Израиль проголосовал против антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, объяснив это необходимостью поддержать усилия, предпринимаемые США для мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил РИА Новости представитель Министерства иностранных дел Израиля."Израиль считает, что важно поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и разрешить конфликт мирным путем", - заявил представитель МИД в ответ на вопрос о причине отказа Израиля поддержать резолюцию с антироссийской направленностью на ГА ООН.В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, требующую от России "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все свои вооруженные силы с территории Украины. В резолюции также содержится стандартный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. Однако террористические атаки Киева против мирного населения России, а также присутствие украинских вооруженных сил в Курской области, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются. За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 стран, включая США и Израиль, проголосовали против, а 65 воздержались.Резолюция была подготовлена Украиной совместно с более чем 50 странами. В тексте резолюции отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Важно отметить, что США впервые с начала спецоперации не выступили в качестве ключевого соавтора, хотя до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Вместо этого Вашингтон подготовил собственный, более нейтральный вариант. Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют юридически обязательной силы. Позднее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по украинскому урегулированию, предложенную США.

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израиль, украина, сша, дональд трамп, оон, мид