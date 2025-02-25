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Фигурант дела экс-замглавы Росприроднадзора осужден на 3,5 лет колонии
Фигурант дела экс-замглавы Росприроднадзора осужден на 3,5 лет колонии - 25.02.2025, ПРАЙМ
Фигурант дела экс-замглавы Росприроднадзора осужден на 3,5 лет колонии
Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T23:34+0300
2025-02-25T23:34+0300
2025-02-25T23:34+0300
суд
росприроднадзор
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Теперин является фигурантом скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова. "Теперин признан виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
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суд, росприроднадзор, москва
суд, Росприроднадзор, МОСКВА
Фигурант дела экс-замглавы Росприроднадзора осужден на 3,5 лет колонии
Суд дал одному из фигурантов дела экс-замглавы Росприроднадзора 3,5 лет колонии
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Теперин является фигурантом скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова.
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"Теперин признан виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.
Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.