https://1prime.ru/20250225/rossijane-855222473.html

Россияне предпочитают инвестировать на срок не более пяти лет

Россияне предпочитают инвестировать на срок не более пяти лет - 25.02.2025, ПРАЙМ

Россияне предпочитают инвестировать на срок не более пяти лет

Россияне предпочитают инвестировать на срок не более пяти лет, следует из данных анализа, результаты которого РИА Новости представил маркетплейс Московской... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T07:47+0300

2025-02-25T07:47+0300

2025-02-25T07:47+0300

экономика

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855222473.jpg?1740458820

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россияне предпочитают инвестировать на срок не более пяти лет, следует из данных анализа, результаты которого РИА Новости представил маркетплейс Московской биржи "Финуслуги". "Так, 44,5% женщин инвестируют свои средства на горизонт до пяти лет. Около 26% из них рассчитывают на срок от 5 до 10 лет, 22,7% - на срок до 3 лет. Инвестируют долгосрочно (свыше 10 лет) только 16% женщин, а на период менее одного года - 13%. Как и среди женщин, большинство респондентов мужского пола (60%) инвестируют на горизонте до 5 лет. На срок от 5 до 10 лет инвестируют 18,7% мужчин, более 10 лет - 21%. Меньше всего среди опрошенных мужчин (15%) инвестируют в активы на срок мене года", - говорится в сообщении. Женщины в своем большинстве (65,3%) заявили, что готовы направлять на инвестиции не более 50 тысяч рублей в месяц, а 19% из них инвестируют от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. Процент мужчин, направляющих на инвестиции ежемесячно не более 50 тысяч рублей, составляет 49,5%, а от 50 до 100 тысяч рублей - 26,4%, следует из обзора. Респонденты мужского пола чаще заявляли о готовности инвестировать большие суммы. Так, 12% мужчин и только 9% женщин собираются направлять на инвестиции от 100 до 500 тысяч рублей ежемесячно. Почти одинаковое количество мужчин и женщин (около 4%) могут выделять на инвестиции каждый месяц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Более 1 миллиона рублей готовы ежемесячно инвестировать 8,2% мужчин и 2,3% женщин, посчитали на "Финуслугах". Большинство - 40% женщин и 48% мужчин, считают приоритетным при инвестировании долгосрочный и стабильный рост капитала. Ощущение финансовой безопасности (например, защита от инфляции) необходима для 32% женщин и 26% мужчин. Высокий доход в короткие сроки выбрали 19% женщин и 20% мужчин. Инвестировать целенаправленно для краткосрочного заработка (например, на отдых или крупную покупку) выбирают меньшинство: 8% женщин и 5,5% мужчин. Наиболее популярным инструментом среди частных инвесторов остаются акции и облигации - их покупают 80% опрошенных. Инвестируют в ПИФы - 37%, 29% - в золото и драгметаллы, около 21% приобретают цифровые финансовые активы (ЦФА). При этом 56% также отметили, что также кладут деньги на банковские депозиты, а 20,4% - инвестируют в недвижимость, говорится в итогах исследования.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва