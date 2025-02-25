https://1prime.ru/20250225/ruag-855250913.html
Аудиторы выявили мошенничество в оружейном концерне Швейцарии RUAG
Аудиторы выявили мошенничество в оружейном концерне Швейцарии RUAG - 25.02.2025, ПРАЙМ
Аудиторы выявили мошенничество в оружейном концерне Швейцарии RUAG
Федеральное аудиторское управление Швейцарии (EFK) опубликовало три отчета, указывающие на случаи мошенничества в швейцарском государственном оружейном концерне | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T21:51+0300
2025-02-25T21:51+0300
2025-02-25T21:51+0300
экономика
швейцария
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/84011/63/840116381_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_b7f6e2a3419d2d06aa8b716bf6062b98.jpg
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральное аудиторское управление Швейцарии (EFK) опубликовало три отчета, указывающие на случаи мошенничества в швейцарском государственном оружейном концерне RUAG, ущерб от которых оценивается в "десятки миллионов" франков, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Как сообщала газета Tagesanzeiger в августе прошлого года, в швейцарском государственном оружейном концерне RUAG начали внешнее расследование из-за подозрений в коррупции. Газета отмечала, что череда "странных сделок" началась еще в 2016 году, когда концерн приобрел у правительства Италии сто старых танков Leopard и их запчасти. Согласно внутреннему отчету, покупка обошлась в 7 миллионов франков (почти 8 миллионов долларов), а через некоторое время компания начала торговать "металлоломной свалкой", при этом списав танки. "В принадлежащем федеральному государству оборонном подрядчике Ruag многое работает не так, как должно. Новые отчеты Федерального аудиторского управления Швейцарии раскрывают масштабы недостатков, а также явные признаки возможных уголовно наказуемых действий", - пишет газета Neue Zürcher Zeitung. Отмечается, что федеральное аудиторское управление (EFK) опубликовало три отчета, раскрывающие предполагаемое мошенничество, хаос в управлении и игнорирование комплаенс-правил. Так, по информации издания, в первом отчете, подготовленном по заказу финансовой делегации обеих палат парламента, речь идет о предполагаемой мошеннической системе, которую бывший сотрудник, занимавший руководящую должность в компании Ruag в Швейцарии и Германии, как утверждается, организовал создал в 2014 году. Отмечается, что он якобы закупал, переоценивал и продавал материалы, нанося ущерб компании. Так, в одном из случаев Ruag в 2020 году приобрела запчасти для танков Leopard за 4,5 миллиона франков, но стоимость части из них в учете оценивалась на сумму в 1,5 миллиона евро, хотя их реальная стоимость оказалась лишь 380 тысяч евро. Другие запчасти были переданы компании Ruag GmbH в Германии и оценены в 3 миллиона евро. Затем эти детали были проданы немецкому деловому партнеру по цене значительно ниже реальной рыночной стоимости. Позже выяснилось, что их стоимость достигала 48 миллионов евро. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов франков, а с учетом репутационных потерь - еще выше. В Германии уже начато расследование, в Швейцарии Ruag подала заявление в прокуратуру. EFK указывает на серьезные организационные упущения: отсутствие контроля позволило одному человеку годами заключать подозрительные сделки. В 2019 году поступил анонимный сигнал о нарушениях, но он был передан самому подозреваемому, что аудиторы назвали "необъяснимым". Кроме того, аудит выявил хаос в управлении армейскими складами: исправные и неисправные материалы не разделяются, отсутствует инвентаризация. Ruag списала 1140 единиц вооружения без согласования, что могло привести к незаконному сбыту имущества. Издание отмечает, что в 2024 году в Ruag сменилось руководство, заявившее о готовности к реформам. Внешний аудит должен проверить комплаенс-процессы, а правительство рассматривает усиление контроля над концерном.
https://1prime.ru/20240515/oruzhie-848191574.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84011/63/840116381_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_33729518800a209b1631b8238aa2d2cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, впк
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, ВПК
Аудиторы выявили мошенничество в оружейном концерне Швейцарии RUAG
NZZ: аудиторы опубликовали отчеты, указывающие на мошенничество в концерне Швейцарии RUAG
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральное аудиторское управление Швейцарии (EFK) опубликовало три отчета, указывающие на случаи мошенничества в швейцарском государственном оружейном концерне RUAG, ущерб от которых оценивается в "десятки миллионов" франков, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Как сообщала газета Tagesanzeiger в августе прошлого года, в швейцарском государственном оружейном концерне RUAG начали внешнее расследование из-за подозрений в коррупции. Газета отмечала, что череда "странных сделок" началась еще в 2016 году, когда концерн приобрел у правительства Италии сто старых танков Leopard и их запчасти. Согласно внутреннему отчету, покупка обошлась в 7 миллионов франков (почти 8 миллионов долларов), а через некоторое время компания начала торговать "металлоломной свалкой", при этом списав танки.
"В принадлежащем федеральному государству оборонном подрядчике Ruag многое работает не так, как должно. Новые отчеты Федерального аудиторского управления Швейцарии раскрывают масштабы недостатков, а также явные признаки возможных уголовно наказуемых действий", - пишет газета Neue Zürcher Zeitung. Отмечается, что федеральное аудиторское управление (EFK) опубликовало три отчета, раскрывающие предполагаемое мошенничество, хаос в управлении и игнорирование комплаенс-правил.
Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны
Так, по информации издания, в первом отчете, подготовленном по заказу финансовой делегации обеих палат парламента, речь идет о предполагаемой мошеннической системе, которую бывший сотрудник, занимавший руководящую должность в компании Ruag в Швейцарии и Германии, как утверждается, организовал создал в 2014 году.
Отмечается, что он якобы закупал, переоценивал и продавал материалы, нанося ущерб компании. Так, в одном из случаев Ruag в 2020 году приобрела запчасти для танков Leopard за 4,5 миллиона франков, но стоимость части из них в учете оценивалась на сумму в 1,5 миллиона евро, хотя их реальная стоимость оказалась лишь 380 тысяч евро. Другие запчасти были переданы компании Ruag GmbH в Германии и оценены в 3 миллиона евро. Затем эти детали были проданы немецкому деловому партнеру по цене значительно ниже реальной рыночной стоимости. Позже выяснилось, что их стоимость достигала 48 миллионов евро.
Общий ущерб оценивается в десятки миллионов франков, а с учетом репутационных потерь - еще выше. В Германии уже начато расследование, в Швейцарии Ruag подала заявление в прокуратуру.
EFK указывает на серьезные организационные упущения: отсутствие контроля позволило одному человеку годами заключать подозрительные сделки. В 2019 году поступил анонимный сигнал о нарушениях, но он был передан самому подозреваемому, что аудиторы назвали "необъяснимым".
Кроме того, аудит выявил хаос в управлении армейскими складами: исправные и неисправные материалы не разделяются, отсутствует инвентаризация. Ruag списала 1140 единиц вооружения без согласования, что могло привести к незаконному сбыту имущества.
Издание отмечает, что в 2024 году в Ruag сменилось руководство, заявившее о готовности к реформам. Внешний аудит должен проверить комплаенс-процессы, а правительство рассматривает усиление контроля над концерном.