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Рубио надеется на новую встречу с Россией по Украине
Рубио надеется на новую встречу с Россией по Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рубио надеется на новую встречу с Россией по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на новой встрече с российской стороной начать выяснять, что Россия может сделать для остановки украинского... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на новой встрече с российской стороной начать выяснять, что Россия может сделать для остановки украинского конфликта.
"Мы встретились (с россиянами - ред.) на прошлой неделе, и основным вопросом было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?"... Они ответили, что их бы это заинтересовало при правильных условиях. Мы не обсуждали, какие это условия. Итак, следующим шагом будет встретиться с ними снова в какой-то момент, с группой нужных людей в одной комнате, и начать обрисовывать, что нужно сделать России, чтобы остановить войну", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart.
Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Марк Рубио, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, РФПИ
Рубио надеется на новую встречу с Россией по Украине
Рубио надеется на новой встрече с Россией начать выяснять, что Россия может сделать
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на новой встрече с российской стороной начать выяснять, что Россия может сделать для остановки украинского конфликта.
"Мы встретились (с россиянами - ред.) на прошлой неделе, и основным вопросом было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?"... Они ответили, что их бы это заинтересовало при правильных условиях. Мы не обсуждали, какие это условия. Итак, следующим шагом будет встретиться с ними снова в какой-то момент, с группой нужных людей в одной комнате, и начать обрисовывать, что нужно сделать России, чтобы остановить войну", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart.
Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.