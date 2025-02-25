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Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании
Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании
Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T21:22+0300
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ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и затронутые американские компании. "Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами или США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart. "Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - отметил он. При этом, по словам Рубио, сейчас эти разговоры преждевременны, поскольку сначала нужно урегулировать конфликт на Украине.
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марк рубио, госдеп, россия, сша
Экономика, Марк Рубио, Госдеп, РОССИЯ, США
Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании
Рубио заявил, что США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и затронутые американские компании.
"Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами или США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart.
"Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - отметил он.
При этом, по словам Рубио, сейчас эти разговоры преждевременны, поскольку сначала нужно урегулировать конфликт на Украине.
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