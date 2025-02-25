https://1prime.ru/20250225/rubio-855250452.html

Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании

Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании - 25.02.2025, ПРАЙМ

Рубио: США хотели бы обсудить с Россией затронутые американские компании

Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T21:22+0300

2025-02-25T21:22+0300

2025-02-25T21:23+0300

экономика

марк рубио

госдеп

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и затронутые американские компании. "Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами или США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart. "Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - отметил он. При этом, по словам Рубио, сейчас эти разговоры преждевременны, поскольку сначала нужно урегулировать конфликт на Украине.

https://1prime.ru/20250220/sanktsii-855096871.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рубио, госдеп, россия, сша