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Акции "Русала" в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина - 25.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250225/rusal-855224440.html
Акции "Русала" в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина
Акции "Русала" в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина - 25.02.2025, ПРАЙМ
Акции "Русала" в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина
Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T08:57+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов. По итогам торгов понедельника акции "Русала" подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию после заявлений президента РФ, тогда бумаги компании резко подскочили на 6,17% относительно цены до выхода новостей о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 рубля. В тоже время утром во вторник на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" увеличиваются в цене примерно на 5%. В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
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рынки, сша, рф, владимир путин, русал
Экономика, Рынки, США, РФ, Владимир Путин, Русал
08:57 25.02.2025
 
Акции "Русала" в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина

Акции "Русала" на Мосбирже в вечернюю сессию выросли на фоне заявлений Путина

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ"
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов.
По итогам торгов понедельника акции "Русала" подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию после заявлений президента РФ, тогда бумаги компании резко подскочили на 6,17% относительно цены до выхода новостей о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 рубля.
В тоже время утром во вторник на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" увеличиваются в цене примерно на 5%.
В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Алюминий подешевел на Лондонской бирже после заявлений Путина
08:50
 
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