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Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника
Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника - 25.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:29+0300
2025-02-25T10:29+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.24 мск подскакивает на 1,67%, до 3 358,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 1 261,76 пункта. В частности, сильно дорожают акции "Самолета" (+9,09%), "Позитива" (+4,71%), ПИКа (+3,74%), "Русала" (+2,43%). Дешевеют акции ВТБ (-1,26%), "Русгидро" (-0,74%), МТС (-0,39%), "Астры" (-0,35%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может развить восходящее движение в том числе после вчерашних заявлений Владимира Путина о готовности РФ сотрудничать с США в энергетическом и металлургическом секторах. В частности, Путин заявил о возможности поставок в США 2 миллионов тонн алюминия в год, что на вчерашних вечерних торгах привело к скачку акций "Русала" и "Эн+ груп", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "ЕС ввел очередной пакет санкций, Великобритания также объявила о новых ограничениях. Но рынок это все проигнорировал, возможно, потому что ничего нового в них не было. Запрет ЕС на покупку российского первичного алюминия уже был известен, и он вполне может привести к росту мировых цен на металл. С санкциями на так называемый "теневой флот", похоже, уже научились бороться", - считает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Более серьезной неприятностью стало отключение от SWIFT еще некоторых банков, но на бирже они не торгуются", - заключил он.
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рынки, торги, акции
Экономика, Рынки, Торги, Акции
10:29 25.02.2025
 
Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника

Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале основных торгов вторника

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.24 мск подскакивает на 1,67%, до 3 358,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 1 261,76 пункта.
В частности, сильно дорожают акции "Самолета" (+9,09%), "Позитива" (+4,71%), ПИКа (+3,74%), "Русала" (+2,43%). Дешевеют акции ВТБ (-1,26%), "Русгидро" (-0,74%), МТС (-0,39%), "Астры" (-0,35%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может развить восходящее движение в том числе после вчерашних заявлений Владимира Путина о готовности РФ сотрудничать с США в энергетическом и металлургическом секторах. В частности, Путин заявил о возможности поставок в США 2 миллионов тонн алюминия в год, что на вчерашних вечерних торгах привело к скачку акций "Русала" и "Эн+ груп", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"ЕС ввел очередной пакет санкций, Великобритания также объявила о новых ограничениях. Но рынок это все проигнорировал, возможно, потому что ничего нового в них не было. Запрет ЕС на покупку российского первичного алюминия уже был известен, и он вполне может привести к росту мировых цен на металл. С санкциями на так называемый "теневой флот", похоже, уже научились бороться", - считает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Более серьезной неприятностью стало отключение от SWIFT еще некоторых банков, но на бирже они не торгуются", - заключил он.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей
10:17
 
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