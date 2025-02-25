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Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника

Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника - 25.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет более в начале основных торгов вторника

Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.24 мск подскакивает на 1,67%, до 3 358,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 1 261,76 пункта. В частности, сильно дорожают акции "Самолета" (+9,09%), "Позитива" (+4,71%), ПИКа (+3,74%), "Русала" (+2,43%). Дешевеют акции ВТБ (-1,26%), "Русгидро" (-0,74%), МТС (-0,39%), "Астры" (-0,35%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может развить восходящее движение в том числе после вчерашних заявлений Владимира Путина о готовности РФ сотрудничать с США в энергетическом и металлургическом секторах. В частности, Путин заявил о возможности поставок в США 2 миллионов тонн алюминия в год, что на вчерашних вечерних торгах привело к скачку акций "Русала" и "Эн+ груп", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "ЕС ввел очередной пакет санкций, Великобритания также объявила о новых ограничениях. Но рынок это все проигнорировал, возможно, потому что ничего нового в них не было. Запрет ЕС на покупку российского первичного алюминия уже был известен, и он вполне может привести к росту мировых цен на металл. С санкциями на так называемый "теневой флот", похоже, уже научились бороться", - считает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Более серьезной неприятностью стало отключение от SWIFT еще некоторых банков, но на бирже они не торгуются", - заключил он.

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