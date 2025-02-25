https://1prime.ru/20250225/rynok-855231050.html

Контейнерный рынок России вырос на 6,1%

Контейнерный рынок России вырос на 6,1% - 25.02.2025, ПРАЙМ

Контейнерный рынок России вырос на 6,1%

Контейнерный рынок России в январе текущего года увеличился на 6,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 545 тысяч TEU, сообщила... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:33+0300

2025-02-25T11:33+0300

2025-02-25T11:33+0300

экономика

бизнес

fesco

дальний восток

китай

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c803a5ba75a37ca771508271c9bdc3c6.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе текущего года увеличился на 6,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 545 тысяч TEU, сообщила транспортная группа Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в январе 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, до 545 тысяч TEU", - говорится в сообщении. В группе добавили, что импорт в январе 2025 года увеличился на 7% в годовом выражении - до 253 тысяч TEU, экспорт – на 16%, до 155 тысяч TEU, объем транзитных отправок практически не изменился и остался на уровне 49 тысяч TEU (рост в пределах 1%). Внутренние контейнерные перевозки снизились на 9% - до 88 тысяч TEU. "Основным драйвером остаются перевозки через порты Балтийского бассейна (импорт увеличился на 33%, экспорт - на 17%), также заметно выросли экспортные объемы в Китай через сухопутные погранпереходы, увеличившись на 31%. Перевозки через порты Дальнего Востока России в импортном направлении остались без изменений, в экспортном - сократились на 1%", — отметили в Fesco. Относительно декабря 2024 года контейнерный рынок России в январе сократился на 8%. По данным группы, снижение зафиксировано на всех направлениях, кроме экспорта, совокупные объемы которого остались без изменений. В свою очередь, совокупный импорт снизился на 9% к показателю декабря 2024 года. Существенное влияние на это оказало замедление деловой активности в Китае и снижение объемов торговли с КНР, в частности, через порты Дальнего Востока России.

https://1prime.ru/20250223/reshetnikov-855176576.html

дальний восток

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, fesco, дальний восток, китай, россия