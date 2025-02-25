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Контейнерный рынок России вырос на 6,1% - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Контейнерный рынок России вырос на 6,1%
Контейнерный рынок России вырос на 6,1% - 25.02.2025, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России вырос на 6,1%
Контейнерный рынок России в январе текущего года увеличился на 6,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 545 тысяч TEU, сообщила... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:33+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе текущего года увеличился на 6,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 545 тысяч TEU, сообщила транспортная группа Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в январе 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, до 545 тысяч TEU", - говорится в сообщении. В группе добавили, что импорт в январе 2025 года увеличился на 7% в годовом выражении - до 253 тысяч TEU, экспорт – на 16%, до 155 тысяч TEU, объем транзитных отправок практически не изменился и остался на уровне 49 тысяч TEU (рост в пределах 1%). Внутренние контейнерные перевозки снизились на 9% - до 88 тысяч TEU. "Основным драйвером остаются перевозки через порты Балтийского бассейна (импорт увеличился на 33%, экспорт - на 17%), также заметно выросли экспортные объемы в Китай через сухопутные погранпереходы, увеличившись на 31%. Перевозки через порты Дальнего Востока России в импортном направлении остались без изменений, в экспортном - сократились на 1%", — отметили в Fesco. Относительно декабря 2024 года контейнерный рынок России в январе сократился на 8%. По данным группы, снижение зафиксировано на всех направлениях, кроме экспорта, совокупные объемы которого остались без изменений. В свою очередь, совокупный импорт снизился на 9% к показателю декабря 2024 года. Существенное влияние на это оказало замедление деловой активности в Китае и снижение объемов торговли с КНР, в частности, через порты Дальнего Востока России.
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бизнес, fesco, дальний восток, китай, россия
Экономика, Бизнес, FESCO, Дальний Восток, КИТАЙ, РОССИЯ
11:33 25.02.2025
 
Контейнерный рынок России вырос на 6,1%

Контейнерный рынок России вырос на 6,1% в январе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота грузового порта Новороссийска
Работа грузового порта Новороссийска - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе текущего года увеличился на 6,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 545 тысяч TEU, сообщила транспортная группа Fesco.
"Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в январе 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, до 545 тысяч TEU", - говорится в сообщении.
В группе добавили, что импорт в январе 2025 года увеличился на 7% в годовом выражении - до 253 тысяч TEU, экспорт – на 16%, до 155 тысяч TEU, объем транзитных отправок практически не изменился и остался на уровне 49 тысяч TEU (рост в пределах 1%). Внутренние контейнерные перевозки снизились на 9% - до 88 тысяч TEU.
"Основным драйвером остаются перевозки через порты Балтийского бассейна (импорт увеличился на 33%, экспорт - на 17%), также заметно выросли экспортные объемы в Китай через сухопутные погранпереходы, увеличившись на 31%. Перевозки через порты Дальнего Востока России в импортном направлении остались без изменений, в экспортном - сократились на 1%", — отметили в Fesco.
Относительно декабря 2024 года контейнерный рынок России в январе сократился на 8%. По данным группы, снижение зафиксировано на всех направлениях, кроме экспорта, совокупные объемы которого остались без изменений. В свою очередь, совокупный импорт снизился на 9% к показателю декабря 2024 года. Существенное влияние на это оказало замедление деловой активности в Китае и снижение объемов торговли с КНР, в частности, через порты Дальнего Востока России.
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