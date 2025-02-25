https://1prime.ru/20250225/sanktsii-855226160.html
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России
Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:42+0300
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ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут позицию, близкую к американской. Так считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. "(Ослабление) связано с тем, что США и РФ договорились о взаимных визитах высокопоставленных правительственных представителей. А предварительным условием к тому, чтобы взаимные визиты стали возможными, санкции, введенные США и РФ против друг друга, а именно, запрещающие въезд высокопоставленным чиновникам, должны быть сняты или ослаблены", - пишет аналитик в газете Asahi. Эксперт считает, что Японии "также необходимо продвигать диалог с Россией". Он объясняет, что для этого нужно отменить или смягчить запрет на въезд для важных российских чиновников.Бывший дипломат также говорит, что сейчас Токио пытается быть в хороших отношениях и с США, и с Европой."Но я полагаю, что в ближайшем будущем правительство Японии под руководством премьер-министра Сигэру Исибы осторожно перейдет на сторону США. Думаю, что влияние реалистов в японской дипломатии будет крепнуть", - резюмировал он. В понедельник ООН проголосовала за документ по Украине, который был направлен против России. 93 страны поддержали его, 65 не голосовали, а 18 были против. США, Израиль и Венгрия проголосовали против. В тот же день ООН проголосовала за документ, предложенный США. В него внесли изменения, из-за которых он стал антироссийским. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал этот документ "антироссийской бумажкой".Совет Безопасности ООН одобрил документ, предложенный США, о том, как решить ситуацию на Украине. В этом документе говорится, что члены Совета Безопасности "сожалеют о гибели людей" в конфликте между Россией и Украиной. Они также говорят, что главная задача ООН - "поддерживать мир" и "разрешать споры". Они "просят" немедленно прекратить конфликт и "призывают" к "прочному миру". Предложения России и западных стран по изменению документа не были приняты. Важно, что решения Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения, в отличие от решений Генеральной Ассамблеи.Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что документы ООН, которые настроены против одной из сторон, не помогают урегулировать ситуацию на Украине.
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россия, япония, сша, мид, оон, марк рубио
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США, МИД, ООН, Марк Рубио
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России
Экс-аналитик МИД Японии: Токио может смягчить санкции против России
ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут позицию, близкую к американской. Так считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
"(Ослабление) связано с тем, что США и РФ договорились о взаимных визитах высокопоставленных правительственных представителей. А предварительным условием к тому, чтобы взаимные визиты стали возможными, санкции, введенные США и РФ против друг друга, а именно, запрещающие въезд высокопоставленным чиновникам, должны быть сняты или ослаблены", - пишет аналитик в газете Asahi
.
Эксперт считает, что Японии "также необходимо продвигать диалог с Россией". Он объясняет, что для этого нужно отменить или смягчить запрет на въезд для важных российских чиновников.
Бывший дипломат также говорит, что сейчас Токио пытается быть в хороших отношениях и с США, и с Европой.
"Но я полагаю, что в ближайшем будущем правительство Японии под руководством премьер-министра Сигэру Исибы осторожно перейдет на сторону США. Думаю, что влияние реалистов в японской дипломатии будет крепнуть", - резюмировал он.
В понедельник ООН проголосовала за документ по Украине, который был направлен против России. 93 страны поддержали его, 65 не голосовали, а 18 были против. США, Израиль и Венгрия проголосовали против. В тот же день ООН проголосовала за документ, предложенный США. В него внесли изменения, из-за которых он стал антироссийским. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал этот документ "антироссийской бумажкой".
Совет Безопасности ООН одобрил документ, предложенный США, о том, как решить ситуацию на Украине. В этом документе говорится, что члены Совета Безопасности "сожалеют о гибели людей" в конфликте между Россией и Украиной. Они также говорят, что главная задача ООН - "поддерживать мир" и "разрешать споры". Они "просят" немедленно прекратить конфликт и "призывают" к "прочному миру". Предложения России и западных стран по изменению документа не были приняты. Важно, что решения Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения, в отличие от решений Генеральной Ассамблеи.
Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что документы ООН, которые настроены против одной из сторон, не помогают урегулировать ситуацию на Украине.
Южная Корея отменила санкции на поставку в Россию медоборудования