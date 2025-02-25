Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250225/sanktsii-855226160.html
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России
Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:42+0300
2025-02-25T10:10+0300
политика
россия
япония
сша
мид
оон
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут позицию, близкую к американской. Так считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. "(Ослабление) связано с тем, что США и РФ договорились о взаимных визитах высокопоставленных правительственных представителей. А предварительным условием к тому, чтобы взаимные визиты стали возможными, санкции, введенные США и РФ против друг друга, а именно, запрещающие въезд высокопоставленным чиновникам, должны быть сняты или ослаблены", - пишет аналитик в газете Asahi. Эксперт считает, что Японии "также необходимо продвигать диалог с Россией". Он объясняет, что для этого нужно отменить или смягчить запрет на въезд для важных российских чиновников.Бывший дипломат также говорит, что сейчас Токио пытается быть в хороших отношениях и с США, и с Европой."Но я полагаю, что в ближайшем будущем правительство Японии под руководством премьер-министра Сигэру Исибы осторожно перейдет на сторону США. Думаю, что влияние реалистов в японской дипломатии будет крепнуть", - резюмировал он. В понедельник ООН проголосовала за документ по Украине, который был направлен против России. 93 страны поддержали его, 65 не голосовали, а 18 были против. США, Израиль и Венгрия проголосовали против. В тот же день ООН проголосовала за документ, предложенный США. В него внесли изменения, из-за которых он стал антироссийским. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал этот документ "антироссийской бумажкой".Совет Безопасности ООН одобрил документ, предложенный США, о том, как решить ситуацию на Украине. В этом документе говорится, что члены Совета Безопасности "сожалеют о гибели людей" в конфликте между Россией и Украиной. Они также говорят, что главная задача ООН - "поддерживать мир" и "разрешать споры". Они "просят" немедленно прекратить конфликт и "призывают" к "прочному миру". Предложения России и западных стран по изменению документа не были приняты. Важно, что решения Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения, в отличие от решений Генеральной Ассамблеи.Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что документы ООН, которые настроены против одной из сторон, не помогают урегулировать ситуацию на Украине.
https://1prime.ru/20250224/koreya-855210972.html
япония
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, япония, сша, мид, оон, марк рубио
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США, МИД, ООН, Марк Рубио
09:42 25.02.2025 (обновлено: 10:10 25.02.2025)
 
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России

Экс-аналитик МИД Японии: Токио может смягчить санкции против России

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут позицию, близкую к американской. Так считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
"(Ослабление) связано с тем, что США и РФ договорились о взаимных визитах высокопоставленных правительственных представителей. А предварительным условием к тому, чтобы взаимные визиты стали возможными, санкции, введенные США и РФ против друг друга, а именно, запрещающие въезд высокопоставленным чиновникам, должны быть сняты или ослаблены", - пишет аналитик в газете Asahi.
Эксперт считает, что Японии "также необходимо продвигать диалог с Россией". Он объясняет, что для этого нужно отменить или смягчить запрет на въезд для важных российских чиновников.
Бывший дипломат также говорит, что сейчас Токио пытается быть в хороших отношениях и с США, и с Европой.
"Но я полагаю, что в ближайшем будущем правительство Японии под руководством премьер-министра Сигэру Исибы осторожно перейдет на сторону США. Думаю, что влияние реалистов в японской дипломатии будет крепнуть", - резюмировал он.
В понедельник ООН проголосовала за документ по Украине, который был направлен против России. 93 страны поддержали его, 65 не голосовали, а 18 были против. США, Израиль и Венгрия проголосовали против. В тот же день ООН проголосовала за документ, предложенный США. В него внесли изменения, из-за которых он стал антироссийским. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал этот документ "антироссийской бумажкой".
Совет Безопасности ООН одобрил документ, предложенный США, о том, как решить ситуацию на Украине. В этом документе говорится, что члены Совета Безопасности "сожалеют о гибели людей" в конфликте между Россией и Украиной. Они также говорят, что главная задача ООН - "поддерживать мир" и "разрешать споры". Они "просят" немедленно прекратить конфликт и "призывают" к "прочному миру". Предложения России и западных стран по изменению документа не были приняты. Важно, что решения Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения, в отличие от решений Генеральной Ассамблеи.
Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что документы ООН, которые настроены против одной из сторон, не помогают урегулировать ситуацию на Украине.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Южная Корея отменила санкции на поставку в Россию медоборудования
Вчера, 19:06
 
ПолитикаРОССИЯЯПОНИЯСШАМИДООНМарк Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала