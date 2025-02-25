https://1prime.ru/20250225/sanktsii-855226160.html

В Японии допустили частичное смягчение санкций против России

В Японии допустили частичное смягчение санкций против России - 25.02.2025, ПРАЙМ

В Японии допустили частичное смягчение санкций против России

Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:42+0300

2025-02-25T09:42+0300

2025-02-25T10:10+0300

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ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Япония в ближайшем будущем может частично смягчить санкции против России, а японские дипломаты станут больше прислушиваться к реальной ситуации и займут позицию, близкую к американской. Так считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. "(Ослабление) связано с тем, что США и РФ договорились о взаимных визитах высокопоставленных правительственных представителей. А предварительным условием к тому, чтобы взаимные визиты стали возможными, санкции, введенные США и РФ против друг друга, а именно, запрещающие въезд высокопоставленным чиновникам, должны быть сняты или ослаблены", - пишет аналитик в газете Asahi. Эксперт считает, что Японии "также необходимо продвигать диалог с Россией". Он объясняет, что для этого нужно отменить или смягчить запрет на въезд для важных российских чиновников.Бывший дипломат также говорит, что сейчас Токио пытается быть в хороших отношениях и с США, и с Европой."Но я полагаю, что в ближайшем будущем правительство Японии под руководством премьер-министра Сигэру Исибы осторожно перейдет на сторону США. Думаю, что влияние реалистов в японской дипломатии будет крепнуть", - резюмировал он. В понедельник ООН проголосовала за документ по Украине, который был направлен против России. 93 страны поддержали его, 65 не голосовали, а 18 были против. США, Израиль и Венгрия проголосовали против. В тот же день ООН проголосовала за документ, предложенный США. В него внесли изменения, из-за которых он стал антироссийским. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал этот документ "антироссийской бумажкой".Совет Безопасности ООН одобрил документ, предложенный США, о том, как решить ситуацию на Украине. В этом документе говорится, что члены Совета Безопасности "сожалеют о гибели людей" в конфликте между Россией и Украиной. Они также говорят, что главная задача ООН - "поддерживать мир" и "разрешать споры". Они "просят" немедленно прекратить конфликт и "призывают" к "прочному миру". Предложения России и западных стран по изменению документа не были приняты. Важно, что решения Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения, в отличие от решений Генеральной Ассамблеи.Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что документы ООН, которые настроены против одной из сторон, не помогают урегулировать ситуацию на Украине.

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