Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250225/sber-855232039.html
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы
Сбербанк первым в России подтвердил безопасность своей биометрической платформы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:07+0300
2025-02-25T12:07+0300
банки
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк первым в России подтвердил безопасность своей биометрической платформы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщает пресс-служба кредитной организации. "Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой. Отмечается, что банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам. "Наша биометрическая система сегодня действует по всей стране. Россияне уже привыкли к новой технологии и в прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз. Число наших терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Мы успешно защищаем биометрические сервисы и платежи от всех видов атак — это приоритетная задача для Сбера", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
https://1prime.ru/20250221/sber-855126096.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
12:07 25.02.2025
 
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы

"Сбер" первым в РФ подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк первым в России подтвердил безопасность своей биометрической платформы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой.
Отмечается, что банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам.
"Наша биометрическая система сегодня действует по всей стране. Россияне уже привыкли к новой технологии и в прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз. Число наших терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Мы успешно защищаем биометрические сервисы и платежи от всех видов атак — это приоритетная задача для Сбера", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024
"Сбер" назвал слова-маркеры мошенников, провоцирующие на преступления
21 февраля, 09:18
 
БанкиФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала