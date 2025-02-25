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"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы
Сбербанк первым в России подтвердил безопасность своей биометрической платформы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:07+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк первым в России подтвердил безопасность своей биометрической платформы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщает пресс-служба кредитной организации. "Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой. Отмечается, что банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам. "Наша биометрическая система сегодня действует по всей стране. Россияне уже привыкли к новой технологии и в прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз. Число наших терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Мы успешно защищаем биометрические сервисы и платежи от всех видов атак — это приоритетная задача для Сбера", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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банки, финансы, сбербанк
"Сбер" подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы
"Сбер" первым в РФ подтвердил во ФСТЭК безопасность своей биометрической системы
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк первым в России подтвердил безопасность своей биометрической платформы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой.
Отмечается, что банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам.
"Наша биометрическая система сегодня действует по всей стране. Россияне уже привыкли к новой технологии и в прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз. Число наших терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Мы успешно защищаем биометрические сервисы и платежи от всех видов атак — это приоритетная задача для Сбера", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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