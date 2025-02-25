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ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам
ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам - 25.02.2025, ПРАЙМ
ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам
Евросоюз предложил Украине заключить свою сделку по "критически важным материалам". Об этом в беседе с изданием Agence France Press заявил еврокомиссар по... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:05+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Евросоюз предложил Украине заключить свою сделку по "критически важным материалам". Об этом в беседе с изданием Agence France Press заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне."21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — отметил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что ЕС не будет требовать заключить сделку, если она не принесет выгоду одной из сторон.Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее подтвердил эту позицию, отметив, что ЕС поддерживает Украину в течение последних трех лет, и делает это исключительно для благополучия украинцев и европейской безопасности.
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ес, украина
ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам
AFP: ЕС предложил Украине свою сделку по "критически важным материалам"
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ.
Евросоюз предложил Украине заключить свою сделку по "критически важным материалам". Об этом в беседе с изданием Agence France Press заявил
еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.
"21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что ЕС не будет требовать заключить сделку, если она не принесет выгоду одной из сторон.
Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее подтвердил эту позицию, отметив, что ЕС поддерживает Украину в течение последних трех лет, и делает это исключительно для благополучия украинцев и европейской безопасности.
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