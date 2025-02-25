https://1prime.ru/20250225/sdelka-855224699.html

ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам

ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам - 25.02.2025, ПРАЙМ

ЕС предложил Киеву заключить свою "взаимовыгодную" сделку по ресурсам

Евросоюз предложил Украине заключить свою сделку по "критически важным материалам". Об этом в беседе с изданием Agence France Press заявил еврокомиссар по... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:05+0300

2025-02-25T09:05+0300

2025-02-25T09:05+0300

политика

ес

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Евросоюз предложил Украине заключить свою сделку по "критически важным материалам". Об этом в беседе с изданием Agence France Press заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне."21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — отметил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что ЕС не будет требовать заключить сделку, если она не принесет выгоду одной из сторон.Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее подтвердил эту позицию, отметив, что ЕС поддерживает Украину в течение последних трех лет, и делает это исключительно для благополучия украинцев и европейской безопасности.

https://1prime.ru/20250225/rusal-855224440.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, украина